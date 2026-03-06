Börsen Update Europa - 06.03. - TecDAX schwach -1,31 %

Der MDAX bewegt sich bei 29.441,63 PKT und fällt um -1,22 %. Top-Werte: IONOS Group +4,79 %, TeamViewer +4,64 %, Aroundtown +3,77 % Flop-Werte: Lanxess -15,47 %, Wacker Chemie -6,79 %, Nordex -3,32 %

Der DAX bewegt sich bei 23.601,05 PKT und fällt um -1,00 %. Top-Werte: Scout24 +3,49 %, Zalando +1,58 %, DHL Group +1,55 % Flop-Werte: Infineon Technologies -5,87 %, Siemens Energy -3,98 %, Brenntag -3,37 %

Der TecDAX bewegt sich bei 3.619,91 PKT und fällt um -1,31 %.

Top-Werte: IONOS Group +4,79 %, TeamViewer +4,64 %, ATOSS Software +2,75 %

Flop-Werte: Infineon Technologies -5,87 %, SUESS MicroTec -4,97 %, SILTRONIC AG -4,00 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 5.720,75 PKT und verliert bisher -1,17 %.

Top-Werte: Prosus Registered (N) +1,82 %, DHL Group +1,55 %, TotalEnergies +1,07 %

Flop-Werte: Infineon Technologies -5,87 %, Siemens Energy -3,98 %, Vinci -2,92 %

Der ATX bewegt sich bei 5.418,48 PKT und fällt um -0,63 %.

Top-Werte: Andritz +2,98 %, Verbund Akt.(A) +1,77 %, Oesterreichische Post +0,74 %

Flop-Werte: Wienerberger -3,03 %, DO & CO -2,67 %, UNIQA Insurance Group -2,23 %

Der SMI steht aktuell (13:59:59) bei 13.104,37 PKT und fällt um -1,25 %.

Top-Werte: Logitech International -0,05 %, Partners Group Holding -0,28 %, CIE Financiere Richemont -0,28 %

Flop-Werte: Holcim -3,72 %, Sika -2,49 %, Kuehne + Nagel International -2,23 %

Der CAC 40 steht aktuell (13:59:20) bei 7.978,54 PKT und fällt um -0,94 %.

Top-Werte: Thales +1,47 %, TotalEnergies +1,07 %, Capgemini +0,50 %

Flop-Werte: STMicroelectronics -4,16 %, Eiffage -3,67 %, Bouygues -3,17 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:54:24) bei 3.046,15 PKT und fällt um -1,28 %.

Top-Werte: Getinge (B) +0,30 %, SSAB Registered (A) 0,00 %, Telefon L.M.Ericsson (B) -0,16 %

Flop-Werte: Sandvik -2,47 %, Alfa Laval -2,09 %, Securitas Shs(B) -1,62 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:20) bei 5.270,00 PKT und steigt um 0,00 %.

Top-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +4,19 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +1,74 %, Hellenic Telecommunications Organizations +1,47 %

Flop-Werte: Jumbo -3,56 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -3,10 %, Viohalco -2,55 %