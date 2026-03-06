Börsen Update
Börsen Update Europa - 06.03. - TecDAX schwach -1,31 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.
Der DAX bewegt sich bei 23.601,05 PKT und fällt um -1,00 %.
Top-Werte: Scout24 +3,49 %, Zalando +1,58 %, DHL Group +1,55 %
Flop-Werte: Infineon Technologies -5,87 %, Siemens Energy -3,98 %, Brenntag -3,37 %
Der MDAX bewegt sich bei 29.441,63 PKT und fällt um -1,22 %.
Top-Werte: IONOS Group +4,79 %, TeamViewer +4,64 %, Aroundtown +3,77 %
Flop-Werte: Lanxess -15,47 %, Wacker Chemie -6,79 %, Nordex -3,32 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.619,91 PKT und fällt um -1,31 %.
Top-Werte: IONOS Group +4,79 %, TeamViewer +4,64 %, ATOSS Software +2,75 %
Flop-Werte: Infineon Technologies -5,87 %, SUESS MicroTec -4,97 %, SILTRONIC AG -4,00 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 5.720,75 PKT und verliert bisher -1,17 %.
Top-Werte: Prosus Registered (N) +1,82 %, DHL Group +1,55 %, TotalEnergies +1,07 %
Flop-Werte: Infineon Technologies -5,87 %, Siemens Energy -3,98 %, Vinci -2,92 %
Der ATX bewegt sich bei 5.418,48 PKT und fällt um -0,63 %.
Top-Werte: Andritz +2,98 %, Verbund Akt.(A) +1,77 %, Oesterreichische Post +0,74 %
Flop-Werte: Wienerberger -3,03 %, DO & CO -2,67 %, UNIQA Insurance Group -2,23 %
Der SMI steht aktuell (13:59:59) bei 13.104,37 PKT und fällt um -1,25 %.
Top-Werte: Logitech International -0,05 %, Partners Group Holding -0,28 %, CIE Financiere Richemont -0,28 %
Flop-Werte: Holcim -3,72 %, Sika -2,49 %, Kuehne + Nagel International -2,23 %
Der CAC 40 steht aktuell (13:59:20) bei 7.978,54 PKT und fällt um -0,94 %.
Top-Werte: Thales +1,47 %, TotalEnergies +1,07 %, Capgemini +0,50 %
Flop-Werte: STMicroelectronics -4,16 %, Eiffage -3,67 %, Bouygues -3,17 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:54:24) bei 3.046,15 PKT und fällt um -1,28 %.
Top-Werte: Getinge (B) +0,30 %, SSAB Registered (A) 0,00 %, Telefon L.M.Ericsson (B) -0,16 %
Flop-Werte: Sandvik -2,47 %, Alfa Laval -2,09 %, Securitas Shs(B) -1,62 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:20) bei 5.270,00 PKT und steigt um 0,00 %.
Top-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +4,19 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +1,74 %, Hellenic Telecommunications Organizations +1,47 %
Flop-Werte: Jumbo -3,56 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -3,10 %, Viohalco -2,55 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.