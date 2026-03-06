Bitcoin-Kurs aktuell
Bitcoin vor dem Wochenende rutscht auf 69.933 USD – Bären-Alarm? - 06.03.26
Foto: CHROMORANGE_Michael Bihlmayer - picture alliance
Der Bitcoin-Kurs liegt kurz vor dem Wochenende im Minus. In den letzten 24 Stunden verlor der Bitcoin -1,34 %. Im Hoch notierte BTC/USD bei 71.415,18USD. Weitere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum verloren -1,17 %, Ripple (XRP/USD) änderte sich um -1,03 %, Solana SOL/USD änderte sich um -2,58 %. Innerhalb der letzten 7 Tage änderte sich BTC/USD um +8,67 %, ETH/USD um +6,01 %, SOL/USD um +8,78 % und Ripple (XRP/USD) änderte sich um +1,67 %.
