    Pistorius baut Zusammenarbeit für Verwundetenversorgung aus

    Pistorius baut Zusammenarbeit für Verwundetenversorgung aus
    BERLIN (dpa-AFX) - Für die Versorgung einer großen Zahl verwundeter Soldaten im Ernstfall baut Verteidigungsminister Boris Pistorius die Zusammenarbeit mit Hilfsorganisationen und zivilen Krankenhäusern aus. "Nur gemeinsam sind wir durchhaltefähig und krisenfest", sagte der SPD-Politiker in Berlin bei der Übung "Medic Quadriga 2026". Nur Militär und zivile Stellen zusammen könnten das bewerkstelligen.

    Es handele sich um die größte Übung des Bundeswehrsanitätswesens seit Jahrzehnten, sagte Pistorius. Insgesamt seien 1250 Menschen beteiligt, darunter 1000 Soldatinnen und Soldaten und rund 250 Zivil-Experten.

    Mit der Übung trainiert die Bundeswehr die Rettung Verwundeter aus Litauen, wie sie bei etwaigen Kämpfen an der Ostflanke der Nato verletzt würden. Rund 200 Männer und Frauen sind als Verletztendarsteller mit simulierten Kampfverwundungen präpariert./cn/DP/men





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Pistorius baut Zusammenarbeit für Verwundetenversorgung aus Für die Versorgung einer großen Zahl verwundeter Soldaten im Ernstfall baut Verteidigungsminister Boris Pistorius die Zusammenarbeit mit Hilfsorganisationen und zivilen Krankenhäusern aus. "Nur gemeinsam sind wir durchhaltefähig und krisenfest", …
