DHL Group: Wichtige EU-Regelung gemäß Art 5 Abs. 1 bekanntgegeben

Zweck: Neuer Aktienrückkauf, die erworbenen Aktien werden ausschließlich Führungskräften angeboten, die am globalen Share‑Matching‑Plan teilnehmen.

Umfang: Bis zu 3 Mio. Aktien, maximaler Gesamtkaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) bis zu 150 Mio. Euro (≈ 0,26% des Grundkapitals).

Zeitrahmen: Rückkauf über die Börse startet am 6. März 2026 und endet spätestens am 20. April 2026.

Beschluss/Ermächtigung: Vorstandsbeschluss vom 31.10.2025; Grundlage ist die Hauptversammlungs‑Ermächtigung vom 2. Mai 2025 (gültig bis 1. Mai 2030, Erwerb bis zu 10% des Grundkapitals).

Preisbegrenzung: Erwerbspreis darf den Durchschnittskurs der letzten fünf XETRA‑Schlusskurse vor dem Stichtag höchstens um 10% überschreiten bzw. höchstens um 20% unterschreiten (Durchschnitt nicht volumengewichtet).

Ausführungsregeln: Durchführung über unwiderrufliche Vereinbarung mit einem unabhängigen Finanzdienstleister, unter Einhaltung der MAR und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052; Erwerbslimit von max. 25% des durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens (gilt für beide Rückkaufprogramme zusammen).

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei DHL Group ist am 30.04.2026.

Der Kurs von DHL Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 46,56EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,70 % im Plus.

14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 46,47EUR das entspricht einem Minus von -0,19 % seit der Veröffentlichung.

Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 23.640,50PKT (-0,73 %).





