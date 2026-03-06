Plusvisionen-Analyse
K+S Aktie - großer Doppelboden?
Die K+S-Aktie befindet sich im Sog steigender Düngerpreise. Im Chart besteht die Chance auf einen Doppelboden.
Die Aktie von Kali und Salz – K+S – ist wieder da? Zumindest präsentiert sich das Papier in der aktuellen Krise recht robust. Das dürfte zu einem guten Teil an der Entwicklung der Düngerpreise derzeit liegen - diese steigen. Es ist eine spannende charttechnische Situation entstanden. Weiterlesen
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte