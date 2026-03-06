BARCLAYS stuft Ströer auf 'Equal Weight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ströer von 38 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Werbekonzern sei schleppend ins Jahr 2026 gestartet, schrieb Julien Roch am Freitag in seinem Resümee zum Geschäftsbericht. Das Geschäft mit Außenwerbung sei im ersten Quartal recht lustlos./rob/ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 10:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 10:53 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,91 % und einem Kurs von 33,30EUR auf Tradegate (06. März 2026, 14:23 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: Ströer
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 35
Kursziel alt: 38
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
