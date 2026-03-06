Wie Chinas Entwicklungsweg als Modell für globales Wachstum dienen kann

Die Huangyan-Grotten im Bezirk Huangyan der Stadt Taizhou in der Provinz Zhejiang lieferten seit der Tang-Dynastie Stein für Stadtmauern, Straßen, Brücken und Häuser und legten damit die physischen Grundlagen lokaler Entwicklung. In den 1980er Jahren wurde der Abbau jedoch eingestellt und hinterließ riesige ausgehöhlte Kavernen.

PEKING, 6. März 2026 /PRNewswire/ -- Zum Auftakt der jährlichen „Zwei Tagungen" in China veröffentlichte CGTN einen Artikel, der analysiert, wie das Land in den vergangenen Jahren durch grüne Transformation und Innovation hochwertige Entwicklung vorangetrieben hat und wie sein Modell nachhaltigen Wachstums aufstrebenden Volkswirtschaften einen Entwicklungsweg eröffnet und zugleich neue Chancen für die Weltwirtschaft schafft.

Der Wendepunkt kam im Jahr 2023, als sich ein Designteam der Tsinghua-Universität den Revitalisierungsbemühungen anschloss. Durch strukturelle Verstärkung, ökologische Sanierung und kreative Neugestaltung wurde der verlassene Steinbruch in ein Netzwerk aus Kunsträumen, Konzertsälen und Cafés umgewandelt. Seit der Eröffnung im Februar dieses Jahres zog die Anlage über 500 000 Besucher an und erzielte bis November Tourismuseinnahmen von 11 Millionen Yuan (rund 1,6 Millionen US-Dollar).

„Entwicklung ist der Schlüssel zur Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen", betonte der chinesische Präsident Xi Jinping bei der Generaldebatte der 76. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen im September 2021.

Auf dem Treffen schlug er die Globale Entwicklungsinitiative vor, die dazu aufruft, der Entwicklung Vorrang einzuräumen, einen auf den Menschen ausgerichteten Ansatz zu verfolgen, Innovationen zu fördern, die Harmonie zwischen Mensch und Natur zu unterstützen und praktische Ergebnisse anzustreben, um die Umsetzung der UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung zu beschleunigen.

Seit 2013 verstärkt China die Modernisierung seines traditionellen Wachstumsmodells und entwickelt schrittweise einen modernen Ansatz wirtschaftlicher Governance, der auf grüner Entwicklung beruht, den Menschen in den Mittelpunkt stellt und von Innovation getragen wird.

Ein Entwicklungsmodell, das auf grünem, menschenzentriertem Wachstum beruht

Die Erfahrung der Huangyan-Grotten veranschaulicht diesen Wandel, und das ist kein Einzelfall. In ganz China passen die Städte und Regionen ihre Strategien an die lokalen Gegebenheiten an und nutzen ihre einzigartigen Ressourcen, um eine industrielle Modernisierung sowie ein nachhaltiges Wachstum zu erreichen.