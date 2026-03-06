DZ BANK stuft MERCK KGAA auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Merck KGaA bei einem fairen Aktienwert von 150 Euro auf "Kaufen" belassen. "Ein Übergangsjahr 2026 ist eingepreist", schrieb Peter Spengler am Freitag im Nachgang des Geschäftsberichts. "Aus unserer Sicht werden alle Segmente von Merck mit ungerechtfertigt steigenden Abschlägen gegenüber den am besten vergleichbaren Peer-Unternehmen Danaher und Thermo Fisher Scientific (Life Science), Entegris (Electronics) sowie Pharmaunternehmen (Healthcare) bewertet."/rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 11:39 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 11:49 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,50 % und einem Kurs von 111,7EUR auf Tradegate (06. März 2026, 14:27 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Peter Spengler

Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 115,97 € , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer