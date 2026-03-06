    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBHP Group AktievorwärtsNachrichten zu BHP Group

    BHP Group Aktie leidet unter Verkäufen - 06.03.2026

    Am heutigen Handelstag muss die BHP Group Aktie bisher Verluste von -2,27 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der BHP Group Aktie.

    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    BHP Group ist ein führendes globales Ressourcenunternehmen, das sich auf die Produktion von Eisenerz, Kupfer, Kohle und Erdöl spezialisiert hat. Als einer der größten Bergbaukonzerne weltweit konkurriert es mit Rio Tinto, Vale und Glencore. BHP's Alleinstellungsmerkmale sind seine Diversifikation, nachhaltige Praktiken und technologische Innovationen.

    BHP Group Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 06.03.2026

    Die BHP Group Aktie ist bisher um -2,27 % auf 31,20 gefallen. Das sind -0,73  weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der BHP Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,93 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,27 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von BHP Group in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +22,89 % bestehen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -11,32 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,87 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von BHP Group einen Anstieg von +19,33 %.

    BHP Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -11,32 %
    1 Monat +7,87 %
    3 Monate +22,89 %
    1 Jahr +34,30 %

    Informationen zur BHP Group Aktie

    Es gibt 5 Mrd. BHP Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 158,72 Mrd. € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Freeport-McMoRan, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,83 %. Fortescue Metals Group notiert heute unverändert, mit 0,00 %. Rio Tinto notiert im Plus, mit +0,05 %. Glencore verliert -2,56 % Anglo American notiert im Minus, mit -4,36 %.

    BHP Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die BHP Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BHP Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    BHP Group

    -3,27 %
    -11,32 %
    +7,87 %
    +22,89 %
    +34,30 %
    +1,20 %
    +14,08 %
    +186,40 %
    +691,87 %
    ISIN:AU000000BHP4WKN:850524



