PayPal Aktie knickt ein - 06.03.2026

Die PayPal Aktie ist bisher um -0,95 % auf 40,66€ gefallen. Das sind -0,39 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,17 %, geht es heute bei der PayPal Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

PayPal ist ein führender Anbieter digitaler Zahlungsdienste, der sichere und schnelle Transaktionen ermöglicht. Hauptprodukte sind das Online-Zahlungssystem, PayPal.Me, Venmo und Braintree. Mit einer starken globalen Präsenz konkurriert PayPal mit Stripe, Square, Apple Pay und Google Pay. Es zeichnet sich durch hohe Sicherheit, breite Akzeptanz und Benutzerfreundlichkeit aus.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die PayPal Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -23,86 % hinzunehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die PayPal Aktie damit um +5,04 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +21,32 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die PayPal um -18,99 % verloren.

PayPal Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,04 % 1 Monat +21,32 % 3 Monate -23,86 % 1 Jahr -36,50 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur PayPal Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um PayPal: technische Kurssignale wie Gap-Schluss, Handelsentscheidungen (Kauf/Verkauf/Teilverkäufe) und Übernahmespekulationen, sowie Bewertungen. Zudem werden Dividende diskutiert (Ex-Tag 04.03.2026, 0,14 USD) und fundamentale Wachstumsannahmen/Preisziele erörtert, inklusive Szenarien eines Höchstbieter-Verkaufs.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber PayPal eingestellt.

Informationen zur PayPal Aktie

Es gibt 921 Mio. PayPal Aktien. Damit ist das Unternehmen 37,64 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

American Express, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,66 %. Mastercard Registered (A) notiert im Minus, mit -0,06 %. Visa (A) notiert im Minus, mit -0,31 %.

PayPal Aktie jetzt kaufen?

Ob die PayPal Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PayPal Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.