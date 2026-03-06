The Trade Desk Registered (A) Aktie leidet unter Verkäufen - 06.03.2026

Mit einer Performance von -3,19 % musste die The Trade Desk Registered (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +18,73 %, geht es heute bei der The Trade Desk Registered (A) Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

The Trade Desk ist ein führendes Unternehmen im Bereich der programmatischen Werbung, das durch seine unabhängige Plattform und fortschrittliche Technologien hervorsticht. Es konkurriert mit großen Namen wie Google und Amazon, bietet jedoch durch seine Flexibilität und Transparenz einzigartige Vorteile.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von The Trade Desk Registered (A) mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -28,09 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die The Trade Desk Registered (A) Aktie damit um +22,94 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,41 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von The Trade Desk Registered (A) -23,23 % verloren.

The Trade Desk Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +22,94 % 1 Monat +12,41 % 3 Monate -28,09 % 1 Jahr -59,50 %

Informationen zur The Trade Desk Registered (A) Aktie

Es gibt 440 Mio. The Trade Desk Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,16 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von The Trade Desk Registered (A)

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,10 %. Alphabet notiert im Minus, mit -1,25 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,52 %. Snap Inc legt um +0,02 % zu Roku Registered (A) notiert im Minus, mit -0,64 %.

The Trade Desk Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die The Trade Desk Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur The Trade Desk Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.