Amazon Aktie schwach im Handel - 06.03.2026

Die Amazon Aktie notiert aktuell bei 186,52€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -1,10 % nachgegeben, was einem Verlust von -2,08 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,29 %, geht es heute bei der Amazon Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Amazon ist ein führendes Technologieunternehmen, das E-Commerce, Cloud-Dienste und digitale Medien anbietet. Es dominiert den Online-Handel und den Cloud-Markt mit AWS. Hauptkonkurrenten sind Alibaba, Microsoft, Google und Walmart. Einzigartig sind das breite Produktangebot, die Innovationskraft und die schnelle Lieferung.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Amazon insgesamt ein Minus von -5,48 % zu verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Amazon Aktie damit um +6,31 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,18 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Amazon um -5,46 % verloren.

Amazon Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,31 % 1 Monat +10,18 % 3 Monate -5,48 % 1 Jahr -2,82 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Amazon Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung und Bewertung der Amazon-Aktie. Der Kurs um 189 Euro, Wochenplus ca. 6%, der Abstand zum 52-Wochen-Hoch von ca. 220 Euro deutet auf Margen- bzw. Capex-Hürden im Cloud-Geschäft hin. Analysten bleiben überwiegend positiv (AWS-Wachstum, AI-Partnerschaften); Investitionen in OpenAI sowie KI-Infrastruktur in Spanien und Louisiana gelten als Treiber. AWS-Ausfälle werden als Risikofaktor diskutiert.

Informationen zur Amazon Aktie

Es gibt 11 Mrd. Amazon Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,00 Bil. € wert.

Die Digitalsparte der Schwarz Gruppe, Muttergesellschaft von Lidl und Kaufland, will sich als europäische Alternative zu Cloud-Computing-Marktführern wie Amazon Web Services (AWS) und Microsoft Azure aufstellen. "Das ist das Ziel, was wir haben", …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

eBay, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,40 %. Walmart notiert im Minus, mit -0,41 %. MercadoLibre notiert im Minus, mit -1,02 %. JD.com legt um +3,87 % zu Alibaba Group notiert im Plus, mit +0,53 %.

Amazon Aktie jetzt kaufen?

Ob die Amazon Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amazon Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.