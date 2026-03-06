    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmazon AktievorwärtsNachrichten zu Amazon

    Besonders beachtet!

    149 Aufrufe 149 0 Kommentare 0 Kommentare

    Amazon Aktie schwach im Handel - 06.03.2026

    Am 06.03.2026 ist die Amazon Aktie, bisher, um -1,10 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Amazon Aktie.

    Besonders beachtet! - Amazon Aktie schwach im Handel - 06.03.2026
    Foto: Omer Taha Cetin - picture alliance / AA

    Amazon ist ein führendes Technologieunternehmen, das E-Commerce, Cloud-Dienste und digitale Medien anbietet. Es dominiert den Online-Handel und den Cloud-Markt mit AWS. Hauptkonkurrenten sind Alibaba, Microsoft, Google und Walmart. Einzigartig sind das breite Produktangebot, die Innovationskraft und die schnelle Lieferung.

    Amazon Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.03.2026

    Die Amazon Aktie notiert aktuell bei 186,52 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -1,10 % nachgegeben, was einem Verlust von -2,08  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,29 %, geht es heute bei der Amazon Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Amazon Inc!
    Long
    200,67€
    Basispreis
    1,25
    Ask
    × 14,82
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    232,25€
    Basispreis
    1,64
    Ask
    × 14,39
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Amazon insgesamt ein Minus von -5,48 % zu verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Amazon Aktie damit um +6,31 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,18 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Amazon um -5,46 % verloren.

    Amazon Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,31 %
    1 Monat +10,18 %
    3 Monate -5,48 %
    1 Jahr -2,82 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Amazon Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung und Bewertung der Amazon-Aktie. Der Kurs um 189 Euro, Wochenplus ca. 6%, der Abstand zum 52-Wochen-Hoch von ca. 220 Euro deutet auf Margen- bzw. Capex-Hürden im Cloud-Geschäft hin. Analysten bleiben überwiegend positiv (AWS-Wachstum, AI-Partnerschaften); Investitionen in OpenAI sowie KI-Infrastruktur in Spanien und Louisiana gelten als Treiber. AWS-Ausfälle werden als Risikofaktor diskutiert.

    Zur Amazon Diskussion

    Informationen zur Amazon Aktie

    Es gibt 11 Mrd. Amazon Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,00 Bil. € wert.

    Schwarz Digits will Europas Cloud-Riese werden


    Die Digitalsparte der Schwarz Gruppe, Muttergesellschaft von Lidl und Kaufland, will sich als europäische Alternative zu Cloud-Computing-Marktführern wie Amazon Web Services (AWS) und Microsoft Azure aufstellen. "Das ist das Ziel, was wir haben", …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    eBay, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,40 %. Walmart notiert im Minus, mit -0,41 %. MercadoLibre notiert im Minus, mit -1,02 %. JD.com legt um +3,87 % zu Alibaba Group notiert im Plus, mit +0,53 %.

    Amazon Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Amazon Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amazon Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Amazon

    -1,91 %
    +6,31 %
    +10,18 %
    -5,48 %
    -2,82 %
    +109,73 %
    +49,01 %
    +613,38 %
    +268.015,94 %
    ISIN:US0231351067WKN:906866



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Amazon Aktie schwach im Handel - 06.03.2026 Am 06.03.2026 ist die Amazon Aktie, bisher, um -1,10 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Amazon Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     