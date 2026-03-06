    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWacker Chemie AktievorwärtsNachrichten zu Wacker Chemie

    Besonders beachtet!

    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wacker Chemie Aktie mit deutlichem Rücksetzer - -7,19 % - 06.03.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Wacker Chemie Aktie bisher Verluste von -7,19 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Wacker Chemie Aktie.

    Besonders beachtet! - Wacker Chemie Aktie mit deutlichem Rücksetzer - -7,19 % - 06.03.2026
    Foto: Andreas Gebert - dpa

    Wacker Chemie ist ein führendes Chemieunternehmen, das sich auf Spezialchemikalien wie Silikone und Polysilicium spezialisiert hat. Es hat eine starke Marktstellung in Europa, Asien und Amerika. Hauptkonkurrenten sind Dow, BASF und Evonik. Wacker punktet mit innovativen Technologien und nachhaltigen Prozessen.

    Wacker Chemie Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 06.03.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Wacker Chemie Aktie. Sie fällt um -7,19 % auf 67,10. Die Talfahrt der Wacker Chemie Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,77 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 67,10, mit einem Minus von -7,19 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Wacker Chemie AG!
    Long
    69,63€
    Basispreis
    0,57
    Ask
    × 12,68
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    76,35€
    Basispreis
    1,06
    Ask
    × 12,68
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Wacker Chemie in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +1,04 % bestehen.

    Allein seit letzter Woche ist die Wacker Chemie Aktie damit um -17,60 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,23 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Wacker Chemie -2,02 % verloren.

    Wacker Chemie Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -17,60 %
    1 Monat -11,23 %
    3 Monate +1,04 %
    1 Jahr -9,53 %

    Informationen zur Wacker Chemie Aktie

    Es gibt 52 Mio. Wacker Chemie Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,52 Mrd. € wert.

    Börsen Update Europa - 06.03. - TecDAX schwach -1,31 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

    Lanxess bleibt auf Envalior-Anteilen sitzen - Tief seit 2009


    Das vorläufige Scheitern des Verkaufs der restlichen Anteile am Gemeinschaftsunternehmen Envalior hat bei den Aktionären von Lanxess am Freitag einmal mehr Finanzierungssorgen geweckt. Nach dem ersten Rutsch unter die 15-Euro-Marke drückten die …

    Börsenstart Europa - 06.03. - FTSE Athex 20 stark +2,85 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BASF, Solvay und Co.

    BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,42 %. Solvay notiert im Minus, mit -1,75 %. Evonik Industries notiert im Minus, mit -2,85 %. Covestro verliert -0,13 %

    Wacker Chemie Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Wacker Chemie Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Wacker Chemie Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Wacker Chemie

    -8,71 %
    -18,09 %
    -11,76 %
    +1,04 %
    -9,53 %
    -56,92 %
    -39,09 %
    -13,69 %
    -30,53 %
    ISIN:DE000WCH8881WKN:WCH888



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Wacker Chemie Aktie mit deutlichem Rücksetzer - -7,19 % - 06.03.2026 Am heutigen Handelstag muss die Wacker Chemie Aktie bisher Verluste von -7,19 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Wacker Chemie Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     