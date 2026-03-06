Wacker Chemie Aktie mit deutlichem Rücksetzer - -7,19 % - 06.03.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Wacker Chemie Aktie. Sie fällt um -7,19 % auf 67,10€. Die Talfahrt der Wacker Chemie Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,77 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 67,10€, mit einem Minus von -7,19 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Wacker Chemie ist ein führendes Chemieunternehmen, das sich auf Spezialchemikalien wie Silikone und Polysilicium spezialisiert hat. Es hat eine starke Marktstellung in Europa, Asien und Amerika. Hauptkonkurrenten sind Dow, BASF und Evonik. Wacker punktet mit innovativen Technologien und nachhaltigen Prozessen.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Wacker Chemie in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +1,04 % bestehen.

Allein seit letzter Woche ist die Wacker Chemie Aktie damit um -17,60 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,23 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Wacker Chemie -2,02 % verloren.

Wacker Chemie Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -17,60 % 1 Monat -11,23 % 3 Monate +1,04 % 1 Jahr -9,53 %

Informationen zur Wacker Chemie Aktie

Es gibt 52 Mio. Wacker Chemie Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,52 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BASF, Solvay und Co.

BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,42 %. Solvay notiert im Minus, mit -1,75 %. Evonik Industries notiert im Minus, mit -2,85 %. Covestro verliert -0,13 %

Wacker Chemie Aktie jetzt kaufen?

Ob die Wacker Chemie Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Wacker Chemie Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.