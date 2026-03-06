IONOS Group - Aktie steigt rasant +4,90 % - 06.03.2026

Die IONOS Group Aktie notiert aktuell bei 23,550€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,90 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,100 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,13 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der IONOS Group Aktie. Nach einem Plus von +1,13 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 23,550€. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

IONOS Group ist ein führender europäischer Anbieter von Webhosting und Cloud-Diensten, bekannt für seinen personalisierten Kundenservice und benutzerfreundliche Plattformen, insbesondere für KMUs. Hauptkonkurrenten sind GoDaddy, Bluehost und AWS.

Obwohl sich die IONOS Group Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -10,17 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die IONOS Group Aktie damit um +4,65 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,65 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in IONOS Group eine negative Entwicklung von -13,17 % erlebt.

IONOS Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,65 % 1 Monat -9,65 % 3 Monate -10,17 % 1 Jahr +0,43 %

Informationen zur IONOS Group Aktie

Es gibt 140 Mio. IONOS Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,31 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

IONOS Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die IONOS Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur IONOS Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.