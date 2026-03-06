Scout24 Aktie weiter im Aufwärtstrend - +3,55 % - 06.03.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Scout24 Aktie. Mit einer Performance von +3,55 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,63 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Scout24 Aktie. Nach einem Plus von +0,63 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 74,30€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Scout24 ist ein führender Anbieter von Online-Marktplätzen für Immobilien und Fahrzeuge in Europa, bekannt für seine Plattformen ImmobilienScout24 und AutoScout24. Als Marktführer in Deutschland konkurriert es mit eBay Kleinanzeigen und Immowelt. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die benutzerfreundliche und umfassende digitale Lösung für Käufer und Verkäufer.

Der heutige Anstieg bei Scout24 konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -15,19 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Scout24 Aktie damit um +7,82 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,40 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Scout24 um -13,95 % verloren.

Scout24 Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +7,82 % 1 Monat -1,40 % 3 Monate -15,19 % 1 Jahr -26,29 %

Informationen zur Scout24 Aktie

Es gibt 75 Mio. Scout24 Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,58 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

eBay, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,40 %.

Scout24 Aktie jetzt kaufen?

Ob die Scout24 Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Scout24 Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.