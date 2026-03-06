Allianz Aktie heute im Minus - 06.03.2026

Die Allianz Aktie notiert aktuell bei 346,70€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -1,98 % nachgegeben, was einem Verlust von -7,00 € entspricht. Der Kursrückgang der Allianz Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,05 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -1,98 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Die Allianz SE ist ein global führender Versicherer und Vermögensverwalter mit starker Marktstellung, insbesondere in Europa. Sie bietet umfassende Versicherungs- und Asset-Management-Dienstleistungen an. Hauptkonkurrenten sind AXA, Zurich und Munich Re. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind eine breite Produktpalette und Innovationskraft im digitalen Bereich.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Allianz insgesamt ein Minus von -5,40 % zu verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Allianz Aktie damit um -9,73 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,52 %. Im Jahr 2026 gab es für Allianz bisher ein Minus von -11,43 %.

Allianz Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -9,73 % 1 Monat -9,52 % 3 Monate -5,40 % 1 Jahr +1,19 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Allianz Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung der Allianz-Aktie: Steigende Zinsen werden als Ertragsmotor für Versicherer gesehen, dazu starke Solvency‑II‑Zahlen, hohe Dividendenrendite (~5%), niedriges KGV (~11) und laufende Rückkäufe. Viele sehen aktuellen Rückgang als Kaufgelegenheit; technisch dominieren Diskussionen zu EMA200, Trendkanälen und Unterstützungszonen (u.a. ~352–355, spekulativ tiefer). Geopolitik wird als Auslöser der Volatilität, nicht als Allianz-spezifisches Fundamentsthema, bewertet.

Informationen zur Allianz Aktie

Es gibt 386 Mio. Allianz Aktien. Damit ist das Unternehmen 134,15 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Assicurazioni Generali, AXA und Co.

Assicurazioni Generali, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,42 %. AXA notiert im Minus, mit -1,33 %. Münchener Rück notiert im Minus, mit -1,69 %. Zurich Insurance Group verliert -1,50 %

Allianz Aktie jetzt kaufen?

Ob die Allianz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Allianz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.