Dämpfer für die US-Wirtschaft: Arbeitsmarkt verliert überraschend an Fahrt

Die US-Aktienindizes notieren kurz vor Handelsstart allesamt deutlich im Minus, S&P 500 und Dow Jones rund 1 Prozent und der Tech-Index Nasdaq100 rund 1,2 Prozent.

Die US-Wirtschaft hat im Februar überraschend 92.000 Arbeitsplätze verloren, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag mitteilte. Die Zahl lag deutlich unter den Erwartungen von 50.000 neuen Stellen, die von Experten im Vorfeld prognostiziert wurden. Im Januar noch hatte die Wirtschaft einen Zuwachs von 126.000 Arbeitsplätzen verzeichnet. Die Arbeitslosenquote stieg auf 4,4 Prozent, was die Bedenken über die Stabilität des Arbeitsmarktes verstärkt.

Das Jobwachstum hatte bereits im vergangenen Jahr deutlich nachgelassen, als die USA die geringste Anzahl an Arbeitsplätzen seit 2003 außerhalb einer Rezession schufen. Ein Teil dieses Rückgangs war auf die Personalabbau-Maßnahmen der Trump-Administration zurückzuführen, die sowohl Entlassungen als auch freiwillige Abfindungen beinhalteten. Auch die Unsicherheit über politische Maßnahmen, wie etwa Zölle, und die Befürchtung, dass Künstliche Intelligenz den Personalbedarf verringern könnte, bremsten den Arbeitsmarkt.

Trotz einiger spektakulärer Ankündigungen von Entlassungen bleibt die Zahl der tatsächlichen Stellenstreichungen jedoch vergleichsweise gering. Dennoch sind viele Unternehmen zurückhaltend bei der Einstellung neuer Mitarbeiter, was zu einem insgesamt schwächeren Arbeitsmarktwachstum führt. Besonders im Gesundheits- und Sozialbereich wurden in den vergangenen Monaten viele Arbeitsplätze geschaffen, während andere Sektoren Stellen abbauten.

Trotz des Anstiegs der Arbeitslosenquote bleibt diese jedoch historisch niedrig, und viele Ökonomen sind zuversichtlich, dass sich der Arbeitsmarkt im weiteren Verlauf des Jahres erholen könnte – vor allem, wenn Steuererleichterungen die Wirtschaft ankurbeln. Doch die geopolitischen Spannungen, insbesondere der Krieg im Iran und die damit verbundenen Preisanstiege bei Benzin, werfen einen Schatten auf die Aussichten.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion



