    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bundesrat befürwortet Bleiberecht für arbeitende Geflüchtete

    Bundesrat befürwortet Bleiberecht für arbeitende Geflüchtete
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    KIEL/BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundesrat fordert von der Bundesregierung, ein neues Bleiberecht für Geflüchtete in Ausbildung und Arbeit einzuführen - angestoßen durch eine Initiative aus Schleswig-Holstein. "Ich freue mich sehr über die breite politische Mehrheit im Bundesrat", sagte Integrationsministerin Aminata Touré (Grüne). Ziel sei es, mit dem neuen Aufenthaltsrecht die Integration Geflüchteter in den Arbeitsmarkt zu beschleunigen und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.

    Die Entscheidung des Bundesrats ist laut Touré eine "klare Aufforderung" an den Bund, Geflüchteten in Arbeit oder Ausbildung ein Bleiberecht zu gewähren - und das möglichst schnell. "Menschen, die hier gut integriert und im festen Job sind, gehören zu uns und sollen hier bleiben können", betonte die Ministerin.

    Das schaffe Sicherheit und verlässliche Perspektiven für Betriebe, Auszubildende und Fachkräfte. Der Bundesrat fordert dem Integrationsministerium zufolge, dass Geduldete, die seit mindestens drei Jahren in Deutschland leben und seit einem Jahr sozialversicherungspflichtig arbeiten, ein Bleiberecht erhalten. Voraussetzung seien zudem Integrationsnachweise, geklärte Identität und Straffreiheit.

    Touré: Fachkräftemangel muss gelöst werden

    Eine solche Regelung mit vier Jahren Mindestaufenthalt ist auch im Koalitionsvertrag der Bundesregierung verankert. Touré verwies angesichts des Antrags auf den Fachkräftemangel im nördlichsten Bundesland. Laut aktuellem IHK-Fachkräftemonitor könnten in Schleswig-Holstein bis 2035 etwa 97.000 Stellen unbesetzt bleiben.

    "Das ist eine große Herausforderung, die wir lösen müssen", sagte Touré. Dafür müssten Geflüchtete, die hier arbeiten können und wollen, mit einem festen Bleiberecht ausgestattet werden. "Alles andere ist unverständlich und führt zu gesellschaftlichen Verwerfungen."/xil/DP/men






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Bundesrat befürwortet Bleiberecht für arbeitende Geflüchtete Der Bundesrat fordert von der Bundesregierung, ein neues Bleiberecht für Geflüchtete in Ausbildung und Arbeit einzuführen - angestoßen durch eine Initiative aus Schleswig-Holstein. "Ich freue mich sehr über die breite politische Mehrheit im …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     