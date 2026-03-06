Bundesrat befürwortet Bleiberecht für arbeitende Geflüchtete

KIEL/BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundesrat fordert von der Bundesregierung, ein neues Bleiberecht für Geflüchtete in Ausbildung und Arbeit einzuführen - angestoßen durch eine Initiative aus Schleswig-Holstein. "Ich freue mich sehr über die breite politische Mehrheit im Bundesrat", sagte Integrationsministerin Aminata Touré (Grüne). Ziel sei es, mit dem neuen Aufenthaltsrecht die Integration Geflüchteter in den Arbeitsmarkt zu beschleunigen und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.

Die Entscheidung des Bundesrats ist laut Touré eine "klare Aufforderung" an den Bund, Geflüchteten in Arbeit oder Ausbildung ein Bleiberecht zu gewähren - und das möglichst schnell. "Menschen, die hier gut integriert und im festen Job sind, gehören zu uns und sollen hier bleiben können", betonte die Ministerin.