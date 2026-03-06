BARCLAYS stuft NOVO NORDISK auf 'Equal Weight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 270 dänischen Kronen auf "Equal Weight" belassen. Die Einführung von Wegovy als Abnehmmittel in Pillenform laufe weiter stark, schrieb James Gordon am Freitag nach Auswertung von Verschreibungsdaten. Bei den Injektionspräparaten gebe es derweil kaum Fortschritte./ag/tih
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,04 % und einem Kurs von 33,20EUR auf Tradegate (06. März 2026, 14:55 Uhr) gehandelt.
