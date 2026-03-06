ASML Holding NV NY Aktie im Ausverkauf - -4,46 % - 06.03.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die ASML Holding NV NY Aktie. Mit einer Performance von -4,46 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der ASML Holding NV NY Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,08 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,46 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

ASML Holding NV ist ein dominanter Akteur in der Halbleiterindustrie, bekannt für seine fortschrittlichen Lithographiesysteme, insbesondere EUV-Technologie, die ihnen einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschafft.

Obwohl die ASML Holding NV NY Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +21,29 %.

Allein seit letzter Woche ist die ASML Holding NV NY Aktie damit um -9,66 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,66 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei ASML Holding NV NY auf +24,46 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,55 % geändert.

ASML Holding NV NY Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -9,66 % 1 Monat +0,66 % 3 Monate +21,29 % 1 Jahr +67,64 %

Informationen zur ASML Holding NV NY Aktie

Es gibt 388 Mio. ASML Holding NV NY Aktien. Damit ist das Unternehmen 438,61 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von ASML Holding NV NY

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,47 %. Canon notiert im Plus, mit +0,25 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -2,82 %.

ASML Holding NV NY Aktie jetzt kaufen?

Ob die ASML Holding NV NY Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ASML Holding NV NY Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.