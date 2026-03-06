Containerriesen stoppen Nahost-Routen und weichen auf langen Umweg aus

Große Containerreedereien stellen ihren Betrieb auf mehreren Routen im Nahen Osten aufgrund der erhöhten Sicherheitsrisiken vorübergehend ein. Dies gab Maersk am Freitag bekannt und erklärte in einer Kundenmitteilung: "Diese Entscheidung wurde als Vorsichtsmaßnahme getroffen, um die Sicherheit unserer Mitarbeiter und Schiffe zu gewährleisten." Von der Entscheidung ist auch der Allianzpartner Hapag-Lloyd betroffen.

Hapag-Lloyd nannte ebenfalls die Sicherheitslage als Grund und informierte seine Kunden, dass bestimmte Zubringerdienste in der Golfregion bis auf Weiteres eingestellt werden. Zudem wurde eine neue Verbindung zwischen Tianjin (China) und Jeddah (Saudi-Arabien), die einen langen Umweg um die Südspitze Afrikas in Kauf nehmen wird, angekündigt.