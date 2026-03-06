    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    Ministerpräsident Woidke kritisiert 'Abzocke' an Tankstellen

    Foto: Stringer - dpa

    POTSDAM (dpa-AFX) - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) kritisiert den Preisanstieg bei Sprit an den Tankstellen als Abzocke und dringt auf ein Eingreifen der Bundesregierung.

    "Kein Mensch versteht, warum die Preise in Deutschland für den gleichen Sprit um 60 Cent höher sind als in Polen. Und das, obwohl beide Länder benachbarte EU-Staaten sind", sagte Woidke der Deutschen Presse-Agentur. Die Bundesregierung müsse endlich tätig werden und diesen "unhaltbaren Missstand" beheben: "Die Preistreiberei an den Tankstellen ist reine Abzocke."

    Seit Beginn des Iran-Krieges ist der Spritpreis stark gestiegen. In Polen ist er aber deutlich niedriger als in Deutschland. Deshalb fahren derzeit viele Menschen aus der brandenburgischen Grenzregion zum Tanken ins Nachbarland.

    Das Bundeskartellamt prüft die aktuelle Preisentwicklung. "Sollten sich Hinweise auf kartellrechtswidriges Verhalten der Mineralölkonzerne zeigen, würden wir konsequent dagegen vorgehen", sagte Kartellamtspräsident Andreas Mundt am Donnerstag./mow/DP/nas




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
