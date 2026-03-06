    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    INDEX-FLASH

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    EuroStoxx sackt ab - Starker Ölpreisanstieg und schwache US-Daten

    INDEX-FLASH - EuroStoxx sackt ab - Starker Ölpreisanstieg und schwache US-Daten
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein rasanter Anstieg der Ölpreise im Zuge des Iran-Krieges hat den EuroStoxx 50 am Freitagnachmittag deutlich ins Minus gezogen. Der Leitindex der Eurozone büßte zuletzt 2,1 Prozent auf 5.662 Punkte ein und fiel damit auf das Niveau von Anfang Dezember zurück. Der Dax rutschte um 1,8 Prozent auf 23.384 Punkte ab.

    Der Preis für Öl der Nordseesorte Brent stieg erstmals seit April 2024 über 90 US-Dollar je Barrel, nachdem der Golfstaat Katar vor schwerwiegenden Folgen des Kriegs im Nahen Osten für Lieferungen von Energierohstoffen aus der Region gewarnt hatte.

    Die daraus resultierenden Inflationsrisiken wurden am Nachmittag durch insgesamt schwache Arbeitsmarktdaten aus den USA nur etwas relativiert. Diese weckten vielmehr Wachstumssorgen, was die Talfahrt an den Börsen noch beschleunigte./la/jha/





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    INDEX-FLASH EuroStoxx sackt ab - Starker Ölpreisanstieg und schwache US-Daten Ein rasanter Anstieg der Ölpreise im Zuge des Iran-Krieges hat den EuroStoxx 50 am Freitagnachmittag deutlich ins Minus gezogen. Der Leitindex der Eurozone büßte zuletzt 2,1 Prozent auf 5.662 Punkte ein und fiel damit auf das Niveau von Anfang …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     