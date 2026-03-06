EuroStoxx sackt ab - Starker Ölpreisanstieg und schwache US-Daten

DAX.......im schiefen "W"-Modus

Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/5439/board/20260306082740-chart-dax-06-03-2026.jpg

Zugegeben, man muss es schon genau blicken, aber ich sehe eine "W"-Formation hier im H1. Somit steht uns ein grüner Tag bevor. Zum Handelsstart empfehle ich den EWMIs die Kurslücke zu gestern Abend direkt zu schließen, um dann in den Steigegang zu verfallen. Ziel oben wäre, ja man glaubt es kaum, zuerst die 24269, da dann etwas seitwärts bis leicht runter, um dann hoch zu 24560 zu laufen. Ein sportlicher Tag.

Natürlich kann jederzeit eine negative Nachricht aus dem IRAN oder UKRAINE (ja die kämpfen auch noch), die geplante Aufwärtsbewegung zunichte machen und mit Bruch der 23617 übernehmen die Bären um den Index gnadenlos nach Süden zu führen.





PS: Der Ölpreis ist recht hoch, kann aber bei positiven news aus dem IRAN jederzeit nach unten rauschen (TRUMP hat ja tiefe Ölpreise prognostiziert).

Werde gleich zum Handelsbeginn einen DAX-KO-long ordern mit SL unter dem vorgestrigen Tief.

Öl werde ich wieder einen short nehmen, der hat die letzten 2 Tage, wenn auch gering, mein depot erfreut.

Kommt gut durch den Tag