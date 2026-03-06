Verdi ruft 1.400 Veolia-Beschäftigte zum Arbeitskampf

Hintergrund ist ein aktueller Tarifkonflikt. Das bisherige Angebot des Arbeitgebers liege deutlich unterhalb der Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns, kritisierte Verdi. Die Gewerkschaft fordert 300 Euro mehr im Monat sowie die Einführung von Erschwernis- und Schmutzzulagen./hum/DP/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Veolia Environnement Aktie

Die Veolia Environnement Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,34 % und einem Kurs von 32,40 auf Tradegate (06. März 2026, 15:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Veolia Environnement Aktie um -8,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,58 %.

Die Marktkapitalisierung von Veolia Environnement bezifferte sich zuletzt auf 24,18 Mrd..

Veolia Environnement zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,7900 %.