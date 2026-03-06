    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVeolia Environnement AktievorwärtsNachrichten zu Veolia Environnement
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Verdi ruft 1.400 Veolia-Beschäftigte zum Arbeitskampf

    Verdi ruft 1.400 Veolia-Beschäftigte zum Arbeitskampf
    Foto: Ricochet64 - stock.adobe.com

    BERLIN/DRESDEN (dpa-AFX) - Dem Entsorgungsdienstleister Veolia Umweltservice in Sachsen, Thüringen, Berlin, Brandenburg und Niedersachsen steht ein Arbeitskampf ins Haus. Für Montag hat die Gewerkschaft Verdi rund 1.400 Beschäftigte zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen.

    Das werde Auswirkungen auf die Abholung von Mülltonnen, die Beseitigung von Industrieabfällen sowie die Arbeit auf Wertstoffhöfen haben, hieß es. Betroffen seien etwa Standorte in Berlin, Dresden, Chemnitz, Zwickau, Bautzen, Gera und Nordhausen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Veolia Environment SA!
    Long
    31,25€
    Basispreis
    0,17
    Ask
    × 13,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    35,71€
    Basispreis
    0,31
    Ask
    × 13,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Hintergrund ist ein aktueller Tarifkonflikt. Das bisherige Angebot des Arbeitgebers liege deutlich unterhalb der Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns, kritisierte Verdi. Die Gewerkschaft fordert 300 Euro mehr im Monat sowie die Einführung von Erschwernis- und Schmutzzulagen./hum/DP/men

    Veolia Environnement

    -2,77 %
    -8,72 %
    +2,58 %
    +10,00 %
    +7,46 %
    +13,34 %
    +47,68 %
    +65,05 %
    -3,86 %
    ISIN:FR0000124141WKN:501451

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Veolia Environnement Aktie

    Die Veolia Environnement Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,34 % und einem Kurs von 32,40 auf Tradegate (06. März 2026, 15:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Veolia Environnement Aktie um -8,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,58 %.

    Die Marktkapitalisierung von Veolia Environnement bezifferte sich zuletzt auf 24,18 Mrd..

    Veolia Environnement zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,7900 %.






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Verdi ruft 1.400 Veolia-Beschäftigte zum Arbeitskampf Dem Entsorgungsdienstleister Veolia Umweltservice in Sachsen, Thüringen, Berlin, Brandenburg und Niedersachsen steht ein Arbeitskampf ins Haus. Für Montag hat die Gewerkschaft Verdi rund 1.400 Beschäftigte zu einem ganztägigen Warnstreik …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     