Milliardenmarkt vor Einbruch?
Studie: Kosten für Abnehm-Generika unter 3 US-Dollar für einen Monat!
Dem Adipositas-Markt wird ein riesiges Milliarden-Potenzial vorhergesagt. Ist diese Theorie entzaubert? Eine diese Woche veröffentlichte Studie besagt, dass Nachahmerprodukte extrem billig produziert werden könnten!
- Studie: Generika von Semaglutid extrem billig!
- Patentablauf: Generika könnten Umsätze killen!
- Markt reagiert nervös; Studie noch Preprint...
Den Diabetis-und Adipositasmedikamenten von Eli Lilly und Novo Nordisk wird Blockbuster-Qualität bescheinigt. Sie sollen Milliarden von US-Dollar in die Kassen der beiden Konkurrenten spülen. Eine immer größer werdende Konkurrenz und die Medikamenten-Politik von Donald Trump ließen bei den Anlegern jedoch Zweifel aufkommen.
Jetzt könnte eine neue Studie für weitere Unruhe sorgen: Sie hat ergeben, dass generische Versionen von Semaglutid künftig extrem günstig produziert werden könnten. Steht der Milliardenmarkt vor einer herben Bruchlandung?
Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge
