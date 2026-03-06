CF Industries Holdings Aktie hebt ab - +6,04 % - 06.03.2026

Die CF Industries Holdings Aktie notiert aktuell bei 101,76€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +6,04 % zugelegt, was einem Anstieg von +5,80 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,62 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der CF Industries Holdings Aktie. Nach einem Plus von +6,62 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 101,76€, mit einem Plus von +6,04 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

CF Industries Holdings ist ein führender Hersteller von Stickstoffdüngemitteln wie Ammoniak und Harnstoff, die in der Landwirtschaft verwendet werden. Das Unternehmen hat eine starke Marktstellung in Nordamerika und konkurriert mit Firmen wie Nutrien und Yara International. Seine Alleinstellungsmerkmale sind effiziente Produktionsprozesse und strategisch günstige Standorte.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +49,12 % bei CF Industries Holdings.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +22,07 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +29,68 %. Im Jahr 2026 gab es für CF Industries Holdings bisher ein Plus von +52,73 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,61 % geändert.

CF Industries Holdings Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +22,07 % 1 Monat +29,68 % 3 Monate +49,12 % 1 Jahr +42,13 %

Informationen zur CF Industries Holdings Aktie

Es gibt 156 Mio. CF Industries Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 15,90 Mrd.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Yara International, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,71 %. The Mosaic notiert im Plus, mit +3,20 %. K+S notiert im Minus, mit -1,12 %. Nutrien legt um +0,44 % zu

CF Industries Holdings Aktie jetzt kaufen?

Ob die CF Industries Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CF Industries Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.