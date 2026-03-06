Börsen Start Update
Börsenstart USA - 06.03. - Dow Jones schwach -1,83 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.
Der Dow Jones steht bei 47.068,54 PKT und verliert bisher -1,83 %.
Top-Werte: Microsoft +0,43 %, Boeing +0,27 %, NVIDIA +0,05 %, Chevron Corporation -0,13 %, Walmart -0,19 %
Flop-Werte: Goldman Sachs Group -2,99 %, Sherwin-Williams -2,77 %, American Express -2,68 %, JPMorgan Chase -2,63 %, Caterpillar -2,38 %
Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:52) bei 24.654,39 PKT und fällt um -1,43 %.
Top-Werte: Marvell Technology +4,10 %, Axon Enterprise +1,68 %, Broadcom +1,46 %, PDD Holdings Incorporation (A) (A) +1,39 %, Costco Wholesale +1,38 %
Flop-Werte: Shopify -4,72 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -4,21 %, Marriott International Registered (A) -4,17 %, NXP Semiconductors -3,59 %, Dexcom -3,57 %
Der S&P 500 steht aktuell (15:59:52) bei 6.719,69 PKT und fällt um -1,61 %.
Top-Werte: CF Industries Holdings +6,04 %, Kroger +3,33 %, Axon Enterprise +1,68 %, ServiceNow +1,62 %, APA Corporation +1,56 %
Flop-Werte: Cooper Companies -8,68 %, BlackRock -5,88 %, Invesco -5,85 %, Ares Management Registered (A) -5,57 %, Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) -5,49 %
