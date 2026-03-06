    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Wadephul warnt vor Fluchtbewegung wegen Iran-Krieg

    Wadephul warnt vor Fluchtbewegung wegen Iran-Krieg
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul warnt angesichts der regionalen Folgen des Iran-Kriegs vor einer neuen Fluchtbewegung Richtung Europa. "Die Situation, die durch den Krieg entsteht, ist teilweise dramatisch", sagte der CDU-Politiker bei einem Treffen mit seinem niederländischen Kollegen Tom Berendsen in Berlin. "Deshalb müssen wir auch darauf achten, dass aus vielen Binnenvertriebenen nicht eine neue Fluchtwelle entsteht", fügte er hinzu.

    Die Bundesregierung wolle die humanitäre Krise abmildern und stelle deshalb weitere fast 100 Millionen Euro für humanitäre Hilfe zur Verfügung, kündigte Wadephul an. "Wir sehen gerade im Libanon eine neue Dynamik und eine Dramatik mit vielen Binnengeflüchteten", ergänzte der Bundesaußenminister. Man wolle in der gesamten Region Hilfe vor Ort leisten.

    Keine Lieferung von deutschen Flugabwehrsystemen geplant

    Eine Lieferung von Flugabwehrsystemen an die vom Iran angegriffenen Länder erwägt die Bundesregierung laut Wadephul nicht. "Unser Fokus ist die Ukraine", sagte er. An das vor mehr als vier Jahren von Russland angegriffene Land sei die Masse der deutschen Luftverteidigungssysteme abgegeben worden, insbesondere Abwehrsysteme vom Typ Patriot. "Wenn wir dort noch etwas über hätten, mussten wir auch ernsthaft überlegen, es der Ukraine zu geben", sagte Wadephul. "Deswegen gibt es derzeit keine Gedanken der Bundesregierung, entsprechende Systeme anderswohin abzugeben."

    Berendsen sagte, wo immer möglich müssten die vom Iran angegriffenen Partnerländer unterstützt werden. "Es ist wichtig, dass wir geeint auftreten, da wir ja doch beträchtliche Sicherheits- und wirtschaftliche Interessen in der Region haben." Die niederländische Regierung überlege, eine Fregatte als Teil der französischen Flugzeugträger-Kampfgruppe "Charles de Gaulle" ins Mittelmeer zu entsenden./bk/DP/men






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
