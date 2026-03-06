    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTata Consultancy Services AktievorwärtsNachrichten zu Tata Consultancy Services

    Rechenzentren für Indien

    Aktie zum Schnäppchenpreis? Dieses indische Tech-Juwel holt OpenAI ins Boot

    Tata Consultancy Services will Indiens KI-Zukunft prägen. Mit Milliarden-Investitionen in Rechenzentren will das Unternehmen den Markt der Künstlichen Intelligenz im bevölkerungsreichsten Land der Erde dominieren.

    Foto: Mojahid Mottakin - imageBROKER.com

    Tata Consultancy Services (TCS), ein Schwergewicht in der indischen IT-Branche, befindet sich in fortgeschrittenen Verhandlungen mit weiteren Technologieunternehmen, um den Ausbau von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz (KI) in Indien voranzutreiben. Das Unternehmen, das bereits eine Partnerschaft mit OpenAI abgeschlossen hat, will seine Rolle als Schlüsselakteur im Bereich der KI-Infrastruktur festigen.

    Wie TCS-CEO K. Krithivasan gegenüber Bloomberg erklärte, führe das Unternehmen mit mehreren "Hyperscalers" Gespräche, um zusätzliche Kapazitäten für den indischen Markt bereitzustellen. Besonders hervorzuheben ist die potenziell enorme Nachfrage nach KI-Datenzentren in Indien, die bis 2030 auf etwa 10 Gigawatt geschätzt wird – deutlich mehr als die bisher angekündigten 5 bis 6 Gigawatt. "Wir sind sehr optimistisch", so Krithivasan, der von einer enormen Investitionschance spricht.

    Das Engagement von TCS im KI-Bereich ist nicht nur eine Reaktion auf die wachsende Nachfrage, sondern auch eine strategische Weiterentwicklung. Das Unternehmen hat sich in den letzten Jahren zunehmend der Herausforderung gestellt, der Konkurrenz und den disruptiven Effekten der KI voraus zu sein. Der 61-jährige CEO sieht jedoch keine Gefahr, dass die klassische IT-Beratung von TCS durch KI-Systeme ersetzt wird: "Es wird nicht einfach alles durch KI-Modelle ersetzt", erklärte er.

    Besonders spannend wird die Verbindung zwischen TCS und der Tata Group: TCS hat Zugriff auf große Datenmengen aus anderen Tata-Geschäftsfeldern wie der Automobilindustrie (Tata Motors) und der Fertigung (Tata Steel). Das weitverzweigte Konglomerat stellt in Indien alles vom Teebeutel bis zum Stahlträger her. Diese Synergien könnten TCS einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschaffen, indem das Unternehmen KI-Lösungen direkt in die Produktentwicklung und Logistik seiner Schwesterunternehmen integriert.

    Die TCS-Aktie hat wie der gesamte indische Tech-Sektor in den vergangenen Monaten stark gelitten. Seit Jahresanfang steht ein Minus von 20 Prozent zu Buche.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Tata Consultancy Services Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,00 % und einem Kurs von 2.558INR auf Bombay (06. März 2026, 11:00 Uhr) gehandelt.


    Julian Schick
