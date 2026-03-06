Goldpreis schießt um +1,52 % hoch – jetzt 5.161,36 USD

+1,52 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,98 % 1 Monat +3,98 % 3 Monate +20,80 % 1 Jahr +74,49 %

Der Goldpreis zieht deutlich an und legt umauf 5.161,36zu. Starke Nachfrage und ein klarer Aufwärtstrend sorgen für frische Impulse am Markt. Anleger beobachten, ob sich daraus weiteres Momentum entwickelt.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 10 Jahren 1.000USD in Gold investiert, lag der Preis bei 1.279,69USD. Heute notiert Gold bei 5.161,36USD. Ihr Einsatz wäre nun 4.033,29USD wert – ein Zuwachs von +303,33 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

WallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes, teils bullisches Gold-Sentiment. Inflation/negative Realzinsen und Unsicherheit stützen Gold als Inflationsschutz; Iran/USA-Ereignisse verstärken das Szenario. Analysten sehen Chancen bis 6.000 USD. Technisch deutet eine Doppeltop-Formation im 5-Tage-Chart auf kurzfristigen Druck. Die konkrete 14‑Tage-Veränderung wird im Beitrag nicht als Prozentwert genannt.