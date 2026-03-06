Goldpreis
Goldpreis schießt um +1,52 % hoch – jetzt 5.161,36 USD
Goldpreis legt +1,52 % zu und erreicht 5.161,36 USD. Die Rally beschleunigt sich.
Gold Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-1,98 %
|1 Monat
|+3,98 %
|3 Monate
|+20,80 %
|1 Jahr
|+74,49 %
Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 10 Jahren 1.000USD in Gold investiert, lag der Preis bei 1.279,69USD. Heute notiert Gold bei 5.161,36USD. Ihr Einsatz wäre nun 4.033,29USD wert – ein Zuwachs von +303,33 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold
WallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes, teils bullisches Gold-Sentiment. Inflation/negative Realzinsen und Unsicherheit stützen Gold als Inflationsschutz; Iran/USA-Ereignisse verstärken das Szenario. Analysten sehen Chancen bis 6.000 USD. Technisch deutet eine Doppeltop-Formation im 5-Tage-Chart auf kurzfristigen Druck. Die konkrete 14‑Tage-Veränderung wird im Beitrag nicht als Prozentwert genannt.
Informationen zu Gold
Gold wird seit Jahrtausenden als Zahlungsmittel und Wertanlage genutzt. Heute gilt es als Inflationsschutz und Krisenmetall. Der Kurs spiegelt Erwartungen zu Zinspolitik, Wirtschaftsdaten und geopolitischen Risiken wider. Besonders in Zeiten politischer Unsicherheit fließt Kapital verstärkt in das Edelmetall.
ETCs auf Gold
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|405,00EUR
|+1,20 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|142,78EUR
|+1,42 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|292,46EUR
|+1,24 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|429,74EUR
|+0,47 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|110,48EUR
|-0,01 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|676,80EUR
|+2,16 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|425,16EUR
|+1,52 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|86,18EUR
|+2,05 %
|Long
|1
|0,00
|143,49EUR
|+1,98 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,679EUR
|+1,07 %
Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.