Silber rast nach oben – Kurs bei 84,46 USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,34 % 1 Monat +10,17 % 3 Monate +41,88 % 1 Jahr +153,33 %

Der Markt zeigt klare Stärke: Silber gewinntund erreicht 84,46. Investoren setzen verstärkt auf das Edelmetall, was die Rally weiter antreibt.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 1 Jahr 5.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 33,34014USD. Heute notiert Silber bei 84,46USD. Ihr Einsatz wäre nun 12.666,6USD wert – ein Zuwachs von +153,33 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Silber gemischt: Technisch wird ein Widerstand um 84,60 $ diskutiert; rund um 80 $ wird Silber als stark oder kritisch wahrgenommen. Das Defizit-Argument wird teils aufgegriffen, andere warnen vor Übertreibungen. Die 14-Tage-Veränderung wird nicht angegeben; Trendsignale bleiben uneinheitlich.