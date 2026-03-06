Silberpreis
Silber rast nach oben – Kurs bei 84,46 USD
Silberpreis legt +2,66 % zu und erreicht 84,46 USD. Die Rally beschleunigt sich.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-6,34 %
|1 Monat
|+10,17 %
|3 Monate
|+41,88 %
|1 Jahr
|+153,33 %
Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 1 Jahr 5.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 33,34014USD. Heute notiert Silber bei 84,46USD. Ihr Einsatz wäre nun 12.666,6USD wert – ein Zuwachs von +153,33 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Silber gemischt: Technisch wird ein Widerstand um 84,60 $ diskutiert; rund um 80 $ wird Silber als stark oder kritisch wahrgenommen. Das Defizit-Argument wird teils aufgegriffen, andere warnen vor Übertreibungen. Die 14-Tage-Veränderung wird nicht angegeben; Trendsignale bleiben uneinheitlich.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.
Informationen zu Silber
Der Silberpreis wird von Zinsen, Dollarkurs und globaler Konjunktur geprägt. Als Industriemetall profitiert es von technologischen Trends, bleibt aber auch klassisches Krisenmetall.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|406,20EUR
|+1,50 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|142,88EUR
|+1,49 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|293,20EUR
|+1,50 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|429,74EUR
|+0,47 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|111,28EUR
|+0,71 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|679,35EUR
|+2,54 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|425,80EUR
|+1,67 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|86,22EUR
|+2,10 %
|Long
|1
|0,00
|143,49EUR
|+1,98 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,679EUR
|+1,07 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.