Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 06.03.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 06.03.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Infineon Technologies
Tagesperformance: -5,72 %
Platz 1
Performance 1M: -5,03 %
Scout24
Tagesperformance: +3,49 %
Platz 2
Performance 1M: -1,10 %
Volkswagen (VW) Vz
Tagesperformance: -3,48 %
Platz 3
Performance 1M: -12,04 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Volkswagen (VW) Vz
Im wallstreetONLINE-Forum zu VW Vz zeigt sich das Anleger-Sentiment gemischt bis vorsichtig skeptisch. Diskutiert werden potenzielle Sonderabschreibungen, Rechtsstreitigkeiten von Managern sowie politische und wirtschaftliche Risiken. Positive Hinweise betreffen Technologiefortschritte (ID-Fahrzeuge, Batterietechnik) und Investitionen (Skoda-Batteriefabrik). Eine konkrete Kursentwicklung der letzten 14 Tage in Prozent wird nicht genannt; der Ton bleibt volatil.
Deutsche Bank
Tagesperformance: -3,42 %
Platz 4
Performance 1M: -13,34 %
Brenntag
Tagesperformance: -3,30 %
Platz 5
Performance 1M: -20,70 %
Continental
Tagesperformance: -3,24 %
Platz 6
Performance 1M: -10,88 %
Heidelberg Materials
Tagesperformance: -3,20 %
Platz 7
Performance 1M: -18,29 %
Bayer
Tagesperformance: -3,03 %
Platz 8
Performance 1M: -21,09 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich das Anleger-Sentiment zu Bayer gemischt und vorsichtig: Glyphosat-Litigation belastet die Bewertung, das operative Geschäft wirkt solide, eine Kapitalerhöhung scheint vorerst vom Tisch. Kursentwicklung in den letzten 14 Tagen: grob 32,60–37 €, aktuell ca. 37 €. Über 38,50 € wäre ein technisches Signal; Boden um 30 € wird diskutiert. Kursziele reichen von ca. 33–37 € bis 100 € laut Wirtschaftswoche, aber Rechtsstreit bleibt Treiber.
Merck
Tagesperformance: -2,67 %
Platz 9
Performance 1M: -8,54 %
Commerzbank
Tagesperformance: -2,61 %
Platz 10
Performance 1M: -11,10 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Commerzbank
wallstreetONLINE-Forum: Das Sentiment zu Commerzbank ist überwiegend bearish mit Erwartungen weiterer Kursverluste. In 14 Tagen ca. -30% laut Beiträgen. Deutlich pessimistischer Ausblick: Potenzial bis 8–20 Euro (Beiträge 2, 7). Kritik an Buybacks: Rückkäufe der Coba zum falschen Zeitpunkt; aktuelle Kurse werden als noch billiger gesehen (Beiträge 9, 10). Spekulationen mit Optionen/Call-Strategien (Beitrag 15) sowie Diskussion über Sparplan vs Einmalkäufe (Beitrag 4).
Henkel VZ
Tagesperformance: -2,41 %
Platz 11
Performance 1M: -6,34 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Henkel VZ
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich überwiegend konstruktives Sentiment zu Henkel VZ. Mehrere Anleger haben zuletzt gekauft oder zurückgekauft; Henkel wird als defensiver, stabiler Anker in unruhigen Zeiten gesehen. Vergleiche mit BASF sowie Hinweis auf Eigenkapitalstärke und geringe Verschuldung unterstützen die positive Sicht. Der Ausblick hängt von der Bilanz am 11.3 ab. Risiko: Einzelaktie; die konkrete 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht genannt.
Siemens Energy
Tagesperformance: -2,41 %
Platz 12
Performance 1M: +1,05 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
wallstreetONLINE-Forum: Gemischtes Anleger-Sentiment zu Siemens Energy. Positive Signale: BoFA-Ziel 220 EUR; Aktienrückkauf bis 2 Mrd EUR (4.3.–30.9.2026); Aufnahme in Stoxx Europe 50. Technisch/fundamental auch Potenzial über 170 EUR. Negative Töne: Zweifel an Erreichung von 200 EUR; Shortseller-Diskussionen. 14-Tage-Kursentwicklung nicht genannt; YTD ca. +25%.
BASF
Tagesperformance: -2,40 %
Platz 13
Performance 1M: -7,75 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu BASF
wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes BASF-Sentiment: Kosten- und geopolitische Risiken sowie ein voraussichtliches Übergangsjahr 2026 belasten, während Gegenargumente wie steigende Energiepreise in China dem europäischen Basischemie-Geschäft Vorteile verschaffen könnten und Iran-/Rohstoffschocks Teile profitabel machen könnten. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: Prozentsatz fehlt. Quelle: wallstreetONLINE-Forum.
Allianz
Tagesperformance: -2,33 %
Platz 14
Performance 1M: -9,42 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Allianz
wallstreetONLINE-Forum: Gemischtes, z.T. kauforientiertes Sentiment zu Allianz. Kurzfristig Abgaben Richtung ca. 340–355 €, Testzone; Käufer zeigen Kaufbereitschaft, Aufstockungen. Fundamentale Bewertung attraktiv: KGV ca. 11, Dividende ca. 5%, Rückkäufe; Zinsanstieg erhöht Kapitalanlageerträge; Solvency II robust; Prämien stabil. Charttechnisch EMA200-Unterstützung wird genannt. Langfristig makro-getrieben, aber solides Fundament.
BMW
Tagesperformance: -2,25 %
Platz 15
Performance 1M: -10,31 %
E.ON
Tagesperformance: -2,19 %
Platz 16
Performance 1M: +6,16 %
Qiagen
Tagesperformance: -2,05 %
Platz 17
Performance 1M: -10,23 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 63,94%
|PUT: 36,06%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 27,88 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
