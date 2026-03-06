Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 06.03.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 06.03.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Infineon Technologies
Tagesperformance: -5,85 %
Platz 1
Performance 1M: -5,03 %
TeamViewer
Tagesperformance: +4,86 %
Platz 2
Performance 1M: -14,39 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer
WallstreetONLINE-Forum: Gemischtes Sentiment. Short-Positionen und Eindeckungsbedarf dominieren, auch im Kontext der MDax-Auslistung (22.03). Bodenbildung um 4,50 € wird gesehen; Widerstand um 4,70–4,80 €. Einige sehen Erholung durch KI-Integration (langfristig bis 13–20 €), andere warnen vor Abwärtsrisiken. Insgesamt bleibt der Kursbereich vorsichtig stabil um 4,5–5 €.
IONOS Group
Tagesperformance: +4,57 %
Platz 3
Performance 1M: -9,64 %
ATOSS Software
Tagesperformance: +3,03 %
Platz 4
Performance 1M: +3,82 %
Sartorius Vz.
Tagesperformance: -2,92 %
Platz 5
Performance 1M: -9,11 %
Performance 1M: -9,11 %
SUESS MicroTec
Tagesperformance: -2,73 %
Platz 6
Performance 1M: +17,01 %
AIXTRON
Tagesperformance: -2,35 %
Platz 7
Performance 1M: +43,75 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Sentiment zu Aixtron: Kurzfristig wird von einem +10% am letzten Freitag berichtet, mit der Erwartung eines möglichen Rücksetzers auf ca. 27 €. Langfristig gilt Aixtron als Investition, unterstützt durch GaN-Technologie/Aufträge und den asiatischen Markt. Die 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht angegeben.
Qiagen
Tagesperformance: -2,21 %
Platz 8
Performance 1M: -10,23 %
Elmos Semiconductor
Tagesperformance: -2,14 %
Platz 9
Performance 1M: +25,31 %
SMA Solar Technology
Tagesperformance: +2,13 %
Platz 10
Performance 1M: -11,91 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SMA Solar Technology
Im wallstreetONLINE-Forum ist SMA-Sentiment gemischt: Post 2 optimistisch; Posts 3 und 4 warnen vor Verlusten/China-Risiken; Post 1 betont europäische Residential-Anteile und hält SMA gegenüber Enphase/SolarEdge teils robust; Post 5 neutral. Kursentwicklung der letzten 14 Tage nicht konkret genannt; Die Kursentwicklung war %.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SMA Solar Technology eingestellt.
Jenoptik
Tagesperformance: -2,09 %
Platz 11
Performance 1M: +6,89 %
Eckert & Ziegler
Tagesperformance: +2,05 %
Platz 12
Performance 1M: -1,27 %
