Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 06.03.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 06.03.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Infineon Technologies
Tagesperformance: -5,76 %
Platz 1
Performance 1M: -5,03 %
Volkswagen (VW) Vz
Tagesperformance: -3,45 %
Platz 2
Performance 1M: -12,04 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Volkswagen (VW) Vz
Im wallstreetONLINE-Forum zu VW Vz zeigt sich das Anleger-Sentiment gemischt bis vorsichtig skeptisch. Diskutiert werden potenzielle Sonderabschreibungen, Rechtsstreitigkeiten von Managern sowie politische und wirtschaftliche Risiken. Positive Hinweise betreffen Technologiefortschritte (ID-Fahrzeuge, Batterietechnik) und Investitionen (Skoda-Batteriefabrik). Eine konkrete Kursentwicklung der letzten 14 Tage in Prozent wird nicht genannt; der Ton bleibt volatil.
Deutsche Bank
Tagesperformance: -3,36 %
Platz 3
Performance 1M: -13,34 %
Compagnie de Saint-Gobain
Tagesperformance: -3,14 %
Platz 4
Performance 1M: -15,02 %
Bayer
Tagesperformance: -3,04 %
Platz 5
Performance 1M: -21,09 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich das Anleger-Sentiment zu Bayer gemischt und vorsichtig: Glyphosat-Litigation belastet die Bewertung, das operative Geschäft wirkt solide, eine Kapitalerhöhung scheint vorerst vom Tisch. Kursentwicklung in den letzten 14 Tagen: grob 32,60–37 €, aktuell ca. 37 €. Über 38,50 € wäre ein technisches Signal; Boden um 30 € wird diskutiert. Kursziele reichen von ca. 33–37 € bis 100 € laut Wirtschaftswoche, aber Rechtsstreit bleibt Treiber.
Intesa Sanpaolo
Tagesperformance: -2,93 %
Platz 6
Performance 1M: -13,63 %
EssilorLuxottica
Tagesperformance: -2,90 %
Platz 7
Performance 1M: -19,45 %
Vinci
Tagesperformance: -2,63 %
Platz 8
Performance 1M: +2,17 %
Inditex
Tagesperformance: -2,63 %
Platz 9
Performance 1M: -7,68 %
Siemens Energy
Tagesperformance: -2,49 %
Platz 10
Performance 1M: +1,05 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
wallstreetONLINE-Forum: Gemischtes Anleger-Sentiment zu Siemens Energy. Positive Signale: BoFA-Ziel 220 EUR; Aktienrückkauf bis 2 Mrd EUR (4.3.–30.9.2026); Aufnahme in Stoxx Europe 50. Technisch/fundamental auch Potenzial über 170 EUR. Negative Töne: Zweifel an Erreichung von 200 EUR; Shortseller-Diskussionen. 14-Tage-Kursentwicklung nicht genannt; YTD ca. +25%.
BASF
Tagesperformance: -2,38 %
Platz 11
Performance 1M: -7,75 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu BASF
wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes BASF-Sentiment: Kosten- und geopolitische Risiken sowie ein voraussichtliches Übergangsjahr 2026 belasten, während Gegenargumente wie steigende Energiepreise in China dem europäischen Basischemie-Geschäft Vorteile verschaffen könnten und Iran-/Rohstoffschocks Teile profitabel machen könnten. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: Prozentsatz fehlt. Quelle: wallstreetONLINE-Forum.
BMW
Tagesperformance: -2,37 %
Platz 12
Performance 1M: -10,31 %
Sanofi
Tagesperformance: -2,36 %
Platz 13
Performance 1M: -5,66 %
ASML Holding
Tagesperformance: -2,21 %
Platz 14
Performance 1M: -2,06 %
Allianz
Tagesperformance: -2,19 %
Platz 15
Performance 1M: -9,42 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Allianz
wallstreetONLINE-Forum: Gemischtes, z.T. kauforientiertes Sentiment zu Allianz. Kurzfristig Abgaben Richtung ca. 340–355 €, Testzone; Käufer zeigen Kaufbereitschaft, Aufstockungen. Fundamentale Bewertung attraktiv: KGV ca. 11, Dividende ca. 5%, Rückkäufe; Zinsanstieg erhöht Kapitalanlageerträge; Solvency II robust; Prämien stabil. Charttechnisch EMA200-Unterstützung wird genannt. Langfristig makro-getrieben, aber solides Fundament.
TotalEnergies
Tagesperformance: +2,19 %
Platz 16
Performance 1M: +8,24 %
BNP Paribas (A)
Tagesperformance: -2,00 %
Platz 17
Performance 1M: -7,96 %
