Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im SMI am 06.03.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im SMI. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 06.03.2026 im SMI. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Holcim
Tagesperformance: -4,64 %
Tagesperformance: -4,64 %
Platz 1
Performance 1M: -10,03 %
Performance 1M: -10,03 %
Sika
Tagesperformance: -3,20 %
Tagesperformance: -3,20 %
Platz 2
Performance 1M: -7,27 %
Performance 1M: -7,27 %
Amrize
Tagesperformance: -2,73 %
Tagesperformance: -2,73 %
Platz 3
Performance 1M: +11,32 %
Performance 1M: +11,32 %
Kuehne + Nagel International
Tagesperformance: -2,47 %
Tagesperformance: -2,47 %
Platz 4
Performance 1M: -7,13 %
Performance 1M: -7,13 %
Geberit
Tagesperformance: -2,18 %
Tagesperformance: -2,18 %
Platz 5
Performance 1M: -5,89 %
Performance 1M: -5,89 %
