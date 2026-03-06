Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im ATX am 06.03.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 06.03.2026 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Wienerberger
Tagesperformance: -4,42 %
Tagesperformance: -4,42 %
Platz 1
Performance 1M: -15,26 %
Performance 1M: -15,26 %
DO & CO
Tagesperformance: -3,77 %
Tagesperformance: -3,77 %
Platz 2
Performance 1M: -3,53 %
Performance 1M: -3,53 %
Andritz
Tagesperformance: +2,87 %
Tagesperformance: +2,87 %
Platz 3
Performance 1M: -9,99 %
Performance 1M: -9,99 %
Verbund Akt.(A)
Tagesperformance: +2,77 %
Tagesperformance: +2,77 %
Platz 4
Performance 1M: +5,00 %
Performance 1M: +5,00 %
UNIQA Insurance Group
Tagesperformance: -2,36 %
Tagesperformance: -2,36 %
Platz 5
Performance 1M: -1,68 %
Performance 1M: -1,68 %
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Tagesperformance: -2,31 %
Tagesperformance: -2,31 %
Platz 6
Performance 1M: -5,53 %
Performance 1M: -5,53 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte