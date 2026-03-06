    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGrand City Properties AktievorwärtsNachrichten zu Grand City Properties

    Grand City Properties Aktie klettert deutlich - 06.03.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Grand City Properties Aktie bisher um +4,61 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Grand City Properties Aktie.

    Foto: wierzchu92 - stock.adobe.com

    Grand City Properties ist ein führendes Immobilienunternehmen in Deutschland, spezialisiert auf Wohnimmobilien. Es hebt sich durch effizientes Management und Wertsteigerung ab, konkurriert mit Vonovia und Deutsche Wohnen.

    Grand City Properties Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 06.03.2026

    Mit einer Performance von +4,61 % konnte die Grand City Properties Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Grand City Properties Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,16 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 10,670, mit einem Plus von +4,61 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Grand City Properties investiert war, konnte einen Gewinn von +3,90 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Grand City Properties Aktie damit um -3,88 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,12 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Grand City Properties eine positive Entwicklung von +8,50 % erlebt.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,72 % geändert.

    Grand City Properties Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,88 %
    1 Monat +10,12 %
    3 Monate +3,90 %
    1 Jahr +3,14 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Grand City Properties Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung von Grand City Properties vor dem Hintergrund der Aroundtown-Übernahmepläne. Die Diskussion dreht sich um Umtausch- und Beherrschungsverträge, die künftige Dividendenpolitik (FFO-Bezug vs. Aroundtown-Dividende), Verschuldungsvorteile und steuerliche Hürden bei Squeeze-outs ab 90%. Zudem werden Relative Werte wie TBV, Dividendenrendite und das Umtauschverhältnis im Kontext einer potenziellen Börsenbeteiligung analysiert.

    Zur Grand City Properties Diskussion

    Informationen zur Grand City Properties Aktie

    Es gibt 176 Mio. Grand City Properties Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,87 Mrd.EUR € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von TAG Immobilien, Covivio und Co.

    TAG Immobilien, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,81 %. Covivio notiert im Minus, mit -0,61 %. LEG Immobilien notiert im Minus, mit -1,67 %. Vonovia verliert -1,30 % Aroundtown notiert im Plus, mit +3,76 %.

    Grand City Properties Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Grand City Properties Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Grand City Properties Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Grand City Properties

    +4,51 %
    -4,13 %
    +10,22 %
    +3,69 %
    +3,09 %
    +8,98 %
    -47,54 %
    -42,96 %
    +260,50 %
    ISIN:LU0775917882WKN:A1JXCV



    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
