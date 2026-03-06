Deutsche Anleihen
Schwächer - Wachsende Inflationssorgen belasten
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Freitag erneut gefallen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank um 0,15 Prozent auf 127,08 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 2,86 Prozent. Zum Wochenstart hatte diese noch bei 2,65 Prozent gelegen.
Weiterhin sorgte der Iran-Krieg für Verunsicherung. Angeheizt wurde der Ölpreis durch Aussagen von US-Präsident Donald Trump, der nach eigener Darstellung kein Abkommen mit dem Iran abschließen will. Stattdessen müsse es auf eine "bedingungslose Kapitulation" hinauslaufen, forderte er auf seiner Plattform Truth Social. Die deutlich gestiegenen Öl- und Gaspreise schüren Inflationssorgen. Diese könnten sich laut Ökonomen auch auf die Geldpolitik der Notenbanken auswirken.
Der enttäuschend ausgefallene Arbeitsmarktbericht in den USA bewegte nicht nachhaltig. Die Beschäftigtenzahl war im Februar unerwartet gesunken. Der Iran-Krieg steht am Markt im Fokus. Zudem verwiesen Ökonomen auf einen Streik im Gesundheitswesen, der sich auf die Daten ausgewirkt habe./jsl/jha/
Aus fundamentaler Sicht (und der des gesunden Menschenverstandes) müßte man jede noch so kleine Erholung scharf auf der kurzen Seite angehen. Aber der exzessive Wahnsinn, der die Renditen in den negativen Bereich und den BuFu haben, zeigen eben, dass die Anleihen bzw. ausserhalb der Vernunftssphäre agieren.