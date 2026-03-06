    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Huawei und SOLUM stellen Shop-in-Shop Smart Converged Network Solution vor, um die Intelligenz im Einzelhandel zu beschleunigen

    BARCELONA, Spanien, 6. März 2026 /PRNewswire/ -- Während des MWC Barcelona 2026 stellten Huawei und SOLUM gemeinsam die Shop-in-Shop (SiS) Smart Converged Network Solution vor. Diese Lösung basiert auf einer einheitlichen Einzelhandelsinfrastrukturplattform und integriert digitale Infrastruktur sowie elektronische Regaletiketten (ESLs). Dieser innovative Ansatz schafft eine skalierbare, kosteneffiziente Architektur und erlaubt globalen Einzelhändlern, vereinfachte und effiziente Filialnetze aufzubauen.

    Hoy-Jin Lee, Senior Vice President of SOLUM Europe

    Aufbauend auf ihrer früheren Zusammenarbeit bei der IoT-AP-Konvergenzlösung haben SOLUM und Huawei ihre Partnerschaft vertieft und bieten die SiS Smart Converged Network Solution nun für Shop-in-Shop-Händler in stark frequentierten Umgebungen wie großen Einkaufszentren, Flughäfen, Bahnhöfen und Messezentren an. Diese innovative Lösung gewährleistet eine nahtlose Integration zwischen den Newton ESLs von SOLUM und Digital Signage. Die Lösung richtet sich an Unternehmen, die eigenständige, infrastrukturfreie Lösungen suchen, etwa Pop-up-Shops, Gastronomiebetriebe und Markenfachgeschäfte. Sie unterstützt Inhaltsaktualisierungen in Echtzeit, effiziente Verwaltung sowie einfache Skalierung über eine einzige Geräteeinrichtung.

    Diese Lösung nutzt ein zentrales Gateway, das mit LTE, Wi-Fi und ESLs arbeitet und keine dedizierten ESL-Access-Points mehr erfordert. Sie unterstützt Vorintegration und Plug-and-Play-Einsätze sowie eine unabhängige, sichere Netzwerkarchitektur. Dadurch können Einzelhandelsstandorte ihre Gesamtbetriebskosten (TCO) um 55 % senken; bei größeren Filialen liegen die Einsparungen bei bis zu 33 %. Mit dieser Lösung lassen sich digitale Kontaktpunkte ohne Infrastrukturabhängigkeit schnell bereitstellen, und die Zentrale verwaltet alles aus der Ferne. Die Lösung lässt sich bei Bedarf flexibel anpassen und reagiert innerhalb von Millisekunden. So können Einzelhändler Werbeupdates weltweit in Echtzeit über alle Filialen hinweg synchronisieren, unabhängig vom Standort.

    Hoy-Jin Lee, Bereichsleiter auf Senior-Ebene bei SOLUM Europa, einem führenden globalen Anbieter von Einzelhandelslösungen, sagte: „Wir haben gemeinsam eine All-in-One-Plattform für Einzelhandelsinfrastrukturen entwickelt, die digitale Infrastruktur und ESLs in einer skalierbaren, kosteneffizienten Architektur vereint. Mit dieser Lösung können Einzelhandelsgeschäfte ihre Betriebskosten erheblich senken."

    Diese neu eingeführte Lösung ist ein wichtiger Bestandteil der intelligenten Einzelhandelsangebote von Huawei. Auch in Zukunft wird Huawei gemeinsam mit SOLUM Innovationen vorantreiben, KI-Anwendungen in Geschäften erforschen und die digitale sowie intelligente Transformation der Branche im Einzelhandel beschleunigen.

    Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2927071/image1.jpg

     

     

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-und-solum-stellen-shop-in-shop-smart-converged-network-solution-vor-um-die-intelligenz-im-einzelhandel-zu-beschleunigen-302706887.html





