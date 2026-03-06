DZ BANK stuft Adidas auf 'Kaufen'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Adidas von 240 auf 206 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Vertragsverlängerung mit Konzernchef Björn Gulden dürfte für Erleichterung sorgen, schrieb Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gulden gelte am Kapitalmarkt als integraler Bestandteil der Adidas-Erfolgsstory. Mit der Veröffentlichung ermutigender Mittelfristziele habe Adidas zudem einen wertvollen Beitrag zur Erhöhung der Visibilität geliefert und Wachstumssorgen zerstreut. Seine Gewinnerwartungen habe er indes auch wegen Wechselkurs- und Zolleffekten reduziert, so der DZ-Bank-Experte./rob/mis/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 15:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 15:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,16 % und einem Kurs von 142,4EUR auf Tradegate (06. März 2026, 17:29 Uhr) gehandelt.
Analyst: Thomas Maul
Analysiertes Unternehmen: Adidas
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
