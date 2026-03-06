    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDuerr AktievorwärtsNachrichten zu Duerr
    DZ BANK stuft Dürr auf 'Halten'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Dürr von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert der Aktien von 27 auf 22 Euro gesenkt. Die geringere Umsatzdynamik bei dem Hersteller von Lackieranlagen und Holzbearbeitungsmaschinen dürfte sich fortsetzen, schrieb Holger Schmidt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Resultate 2025 seien wegen Kostenmaßnahmen und effizienterer Auftragsabwicklung mit höherer Profitabilität und freiem Finanzmittelfluss trotz Umsatzminus besser als erwartet ausgefallen.
    "Die Umwelttechnik wurde verkauft, die Verschuldung deutlich reduziert und die Optimierung der Verwaltung eingeleitet." Allerdings enttäusche die Prognose für 2026 bei wichtigen Eckdaten. Das angestrebte Umsatzwachstum
    erscheine zunehmend unrealistisch, da Automotive-Kunden sich zurückhielten und ein Ende der Schwäche im Möbelgeschäft immer noch nicht absehbar sei./mis/rob/jha/

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 15:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 15:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Duerr Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,34 % und einem Kurs von 20,25EUR auf Tradegate (06. März 2026, 17:29 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Holger Schmidt
    Analysiertes Unternehmen: Dürr
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 22
    Kursziel alt: 27
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    Verfasst von dpa-AFX Analysen
