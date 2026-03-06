DZ BANK stuft Dürr auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Dürr von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert der Aktien von 27 auf 22 Euro gesenkt. Die geringere Umsatzdynamik bei dem Hersteller von Lackieranlagen und Holzbearbeitungsmaschinen dürfte sich fortsetzen, schrieb Holger Schmidt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Resultate 2025 seien wegen Kostenmaßnahmen und effizienterer Auftragsabwicklung mit höherer Profitabilität und freiem Finanzmittelfluss trotz Umsatzminus besser als erwartet ausgefallen."Die Umwelttechnik wurde verkauft, die Verschuldung deutlich reduziert und die Optimierung der Verwaltung eingeleitet." Allerdings enttäusche die Prognose für 2026 bei wichtigen Eckdaten. Das angestrebte Umsatzwachstumerscheine zunehmend unrealistisch, da Automotive-Kunden sich zurückhielten und ein Ende der Schwäche im Möbelgeschäft immer noch nicht absehbar sei./mis/rob/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 15:17 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 15:21 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Duerr Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,34 % und einem Kurs von 20,25EUR auf Tradegate (06. März 2026, 17:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Holger Schmidt

Analysiertes Unternehmen: Dürr

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 22

Kursziel alt: 27

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 22,00 € , was eine Steigerung von +9,45% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer