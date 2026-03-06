JEFFERIES stuft Inditex auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Inditex auf "Buy" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Im Zuge der Veröffentlichung endgültiger Jahreszahlen in der kommenden Woche könne der Modekonzern beweisen, dass er weltweit zu den wenigen echten Qualitätswachstumswerten im Konsumgüterbereich zähle, schrieb James Grzinic in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es gebe gute Gründe für Marktanteilsgewinne./mis/rob/menVeröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 07:57 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 07:57 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,85 % und einem Kurs von 51,76EUR auf Tradegate (06. März 2026, 17:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Grzinic

Analysiertes Unternehmen: Inditex

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 67

Kursziel alt: 67

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



