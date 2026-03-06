WOCHENVORSCHAU
Termine bis 20. März 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 20. März
--------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 9. MÄRZ
TERMINE UNTERNEHMEN
07:30 DEU: Gea Group, Jahreszahlen
22:05 USA: Hewlett Packard Enterprise, Q1-Zahlen
DEU: Gabler, voraussichtlich erster Handelstag im Börsensegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse
TERMINE KONJUNKTUR
00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 1/26
02:30 CHN: Erzeugerpreise 2/26
02:30 CHN: Verbraucherpreise 2/26
06:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 1/26 (vorläufig)
08:00 DEU: Industrieproduktion 1/26
10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 3/26
TERMINE SONSTIGES
DEU: IWH-Jahrestagung zum Thema «Gesellschaftlicher Zusammenhalt in der Transformation», Halle (Saale)
EUR: Treffen der Euro-Gruppe
EUR: Treffen der EU-Arbeits- und Sozialminister
--------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 10. MÄRZ
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Jahreszahlen
07:30 DEU: Volkswagen AG, Jahreszahlen
07:30 DEU: Hugo Boss, Jahreszahlen
08:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Jahreszahlen
09:00 FRA: Renault, Group Strategy Day
10:30 CHE: Roche, Hauptversammlung
12:00 DEU: Biontech, Q4-Zahlen
21:00 USA: Oracle, Q3-Zahlen
ESP: Repsol, Capital Markets Day
TERMINE KONJUNKTUR
CHN: Handelsbilanz 2/26
CHN: Im- und Exporte 2/26
00:50 JPN: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
00:50 JPN: Geldmenge M2 2/26
00:50 JPN: Geldmenge M3 2/26
06:30 NLD: Verbraucherpreise 2/26
07:00 FIN: Industrieproduktion 1/26
08:00 NOR: Verbraucherpreise 2/26
08:00 DNK: Verbraucherpreise 2/26
08:00 DEU: Handelsbilanz 1/26
08:00 SWE: Industrieaufträge 1/26
08:30 HUN: Verbraucherpreise 2/26
08:45 FRA: Handelsbilanz 1/26
09:00 AUT: Industrieproduktion 1/26
10:00 ITA: Erzeugerpreise 1/26
11:00 GRC: Industrieproduktion 1/26
11:00 GRC: Verbraucherpreise 2/26
15:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 2/26
SONSTIGE TERMINE
BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel
--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 11. MÄRZ
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Henkel, Jahreszahlen
07:00 DEU: Klöckner & Co, Jahreszahlen
07:00 DEU: Wacker Chemie, Jahreszahlen
07:20 ITA: Telecom Italia, Jahreszahlen
07:30 DEU: Rheinmetall, Jahreszahlen
08:00 DEU: Porsche AG, Jahreszahlen
08:00 GBR: Legal + General Group, Jahreszahlen
14:00 USA: Analog Devices, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
00:50 JPN: Erzeugerpreise 2/26
08:00 DEU: Verbraucherpreise 2/26 (endgültig)
09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 1/26
12:00 PRT: Verbraucherpreise 2/26 (endgültig)
13:30 USA: Verbraucherpreise 2/26
13:30 USA: Realeinkommen 2/26
SONSTIGE TERMINE
08:45 DEU: BGH entscheidet zu Altersüberprüfung beim Kauf von Ersatztanks für E-Zigaretten, Karlsruhe
10:00 DEU: Online-Pk Präsentation Marktdaten der Fahrradwirtschaftsverbände, Berlin
CYP: Informelles Treffen der Verteidigungsminister der EU-Staaten - Auftakt-Abendessen, Nikosia
DEU: Circular Valley Convention 2026 - Treffen für internationale Experten und Entscheider aus der industriellen Kreislaufwirtschaft, Düsseldorf
--------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 12. MÄRZ
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 2/26
07:00 DEU: Grenke, Jahreszahlen
07:00 DEU: Zalando, Jahreszahlen
07:00 DEU: Brenntag, Jahreszahlen
07:00 DEU: K+S, Jahreszahlen und Geschäftsbericht
07:00 DEU: RWE, Jahreszahlen
07:00 DEU: Siltronic, Jahreszahlen
07:00 CHE: Swiss Life, Jahreszahlen
07:00 CHE: Geberit, Jahreszahlen
07:00 ITA: Generali Group, Jahreszahlen
07:30 DEU: MLP, Jahreszahlen
07:30 DEU: BMW, Jahreszahlen
07:30 DEU: Daimler Truck, Q4-Zahlen
07:30 DEU: Hannover Rück, Jahreszahlen
08:00 GBR: Helios Towers, Q4-Zahlen
08:00 LUX: RTL, Jahreszahlen
10:00 DEU: Volkswagen Kernmarke, Jahres-Pk (online)
18:00 FRA: Vivendi, Jahreszahlen
19:00 USA: Applied Materials, Hauptversammlung
22:00 USA: Adobe, Q1-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Deutsche Bank, Geschäftsbericht
CHE: DSM-Firmenich, Investor Day
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 SWE: Verbraucherpreise 2/26 (endgültig)
12:00 PRT: Handelsbilanz 2/26 (endgültig)
12:00 IRL: Verbraucherpreise 2/26
13:30 USA: Handelsbilanz 1/26
13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
SONSTIGE TERMINE
CYP: Informelles Treffen der Verteidigungsminister der EU-Staaten, Nikosia
18:30 DEU: Pressegespräch Chemieverband VCI zu wirtschaftlicher Lage der Branche im vierten Quartal 2025, Frankfurt/M.
--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 13. MÄRZ
TERMINE UNTERNEHMEN
08:30 DEU: Chemieverband VCI, Jahreszahlen 2025, Frankfurt/M. ITA: De Longhi, Jahreszahlen
TERMINE KONJUNKTUR
07:00 FIN: Verbraucherpreise 2/26
08:00 GBR: Industrieproduktion 1/26
08:00 GBR: Handelsbilanz 1/26
08:00 GBR: Bauproduktion 1/26
08:00 ROU: Verbraucherpreise 2/26
08:45 FRA: Verbraucherpreise 2/26 (endgültig)
09:00 ESP: Verbrauchderpreise 2/26 (endgültig)
10:00 ITA: Industrieproduktion 1/26
10:00 POL: Verbraucherpreise 2/26
11:00 EUR: Industrieproduktion 1/26
13:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 1/26
13:30 USA: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
14:00 RUS: Handelsbilanz 1/26
15:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 3/26 (vorläufig) 15:00 USA: JOLTS Offene Stellen 1/26
17:00 RUS: Verbraucherpreise 2/26
SONSTIGE TERMINE
CHN: Ende des chinesischen Volkskongresses, Peking
--------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 16. MÄRZ
TERMINE UNTERNEHMEN
06:00 CHE: Tecan, Jahreszahlen
07:15 DEU: Hypoport, Jahreszahlen
10:30 DEU: Frankfurter Volksbank, Bilanz-Pk, Frankfurt/M. 11:00 DEU: Digitale Jahres-Pk des Geschäftsbereichs der Volkswagen Group Mobility, Braunschweig 16:00 DNK: Carlsberg, Hauptversammlung
CHE: Tecan, Capital Markets Day
TERMINE KONJUNKTUR
03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 2/26
03:00 CHN: Industrieproduktion 2/26
10:00 BGR: Verbraucherpreise 2/26 (endgültig)
14:00 POL: Handelsbilanz 1/26
13:30 USA: Empire State Bericht 3/26
14:15 USA: Industrieproduktion 2/26
14:15 USA: Kapazitätsauslastung 2/26
SONSTIGE TERMINE
DEU: Industry Strategy Meeting (WEF), München
Eine Initiative des Weltwirtschaftsforums, um über die Entwicklungen durch die Globalisierung zu diskutieren und ihre Folgen für die weltweite Wirtschaft. Neue Strategien für Industrie und Wirtschaft - Globalization 4.0.
BEL: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel
BEL: Treffen der EU-Energieminister, Brüssel
--------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 17. MÄRZ
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Fraport, Jahreszahlen
07:00 DEU: Springer Nature, Jahreszahlen
07:30 DEU: Dermapharm, Jahreszahlen
07:30 DEU: Instone Real Estate, Jahreszahlen
17:45 FRA: Vinci, Februar-Umsatz
22:00 USA: Docusign, Jahreszahlen
23:00 GBR: Prudential, Jahreszahlen
DEU: Mensch und Maschinen Jahreszahlen
DEU: VW-Tochter Audi, Jahrespressekonferenz
USA: Qualcomm, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
10:00 ITA: Erzeugerpreise 2/26 (2. Veröffentlichung)
11:00 DEU: ZEW-Index 3/26
15:00 USA: Frühindikator 2/26
15:00 USA: Hausverkäufe 2/26
SONSTIGE TERMINE
08:00 DEU: Wirtschaftspressekonferenz 2026 von Plastics Europe Deutschland mit Analyse das zurückliegenden Geschäftsjahrs 2025, Einordnung der aktuellen Entwicklungen und Einblick in die industriepolitischen Prioritäten der Kunststofferzeuger in Deutschland
DEU: Konferenz «EUROPE 2026» von DIE ZEIT, Handelsblatt, Tagesspiegel und WirtschaftsWoche (bis 18.03.) u.a. mit Präsidentin des Europäischen Parlaments Roberta Metsola, Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) und Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU)
DEU: Cyber-Security-Messe «SecIT by Heise» in Hannover (bis 19.3.)
--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 18. MÄRZ
TERMINE UNTERNEHMEN
01:00 KOR: Samsung, Hauptversammlung
07:00 DEU: Aumovio, Jahreszahlen (9.30 Pk)
07:00 DEU: Hellofresh, Jahreszahlen (detailliert), Ausblick 2026 07:00 DEU: Tag Immobilien, Jahreszahlen
07:30 DEU: Talanx, Jahreszahlen (detailliert)
09:30 HKG: Tencent, Jahreszahlen
10:00 DEU: Agravis Raiffeisen AG, Bilanz-Pressekonferenz 21:00 USA: Micron, Q2-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
00:50 JPN: Handelsbilanz 2/26
11:00 EUR: Verbraucherpreise 2/26 (2. Veröffentlichung) 12:00 USA: MBA Hypothekenanträge
13:30 USA: Erzeugerpreise 2/26
15:00 USA: Auftragseingang Industrie 1/26
19:00 USA: Zinsentscheidung (19.30 Pk)
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt zu Stornoabzug bei Lebens- und Rentenversicherungen
09:30 DEU: Handelsblatt-Konferenz Bankenaufsicht 2026 (bis 19.03.)
DEU: Beginn Agrarministerkonferenz (AMK) (bis 20.03.)
DEU: Fortsetzung Konferenz «EUROPE 2026» von DIE ZEIT, Handelsblatt, Tagesspiegel und WirtschaftsWoche (bis 18.03.)
DEU: Oberlandesgericht verhandelt Klage Bundesverband Verbraucherzentralen gegen Netto
--------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 19. MÄRZ
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Hella, Jahreszahlen (detailliert)
07:00 DEU: Lanxess, Jahreszahlen
07:00 DEU: Nemetschek, Jahreszahlen (detailliert)
07:00 DEU: Procredit, Jahreszahlen
07:00 DEU: PVA Tepla, Jahreszahlen (detailliert)
07:00 DEU: Rational, Jahreszahlen (detailliert)
07:00 DEU: SAF-Holland, Jahreszahlen (detailliert)
07:00 DEU: Vonovia, Jahreszahlen
07:30 DEU: SGL, Jahreszahlen
07:30 DEU: United Internet, Jahreszahlen
07:30 DEU: United Internet-Tochter Ionos, Jahreszahlen 07:30 DEU: United-Internet-Tochter 1&1, Jahreszahlen
22:00 USA: Fedex, Q3-Zahlen
CHE: ABB, Hauptversammlung
CHE: Givaudan, Hauptversammlung
DEU: Villeroy & Boch, Jahreszahlen
DEU: Exasol, Jahreszahlen
DEU: OHB, Jahreszahlen
DEU: NordLB, Jahreszahlen
DEU: Paul Hartmann, Jahreszahlen
DEU: Fair Value REIT, Jahreszahlen
DEU: DMG Mori, Jahreszahlen
DEU: Merkur Privatbank, Jahreszahlen
DEU: Nordwest Handel; Jahreszahlen
DEU: Demire, Jahreszahlen
GBR: Accenture, Q2-Zahlen
ITA: Eni, Kapitalmarkttag
ITA: Enel, Jahreszahlen (detailliert)
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 1/26
11:00 EUR: Arbeitskosten Q4/25
11:00 EUR: Bauproduktion
13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
13:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 3/26
14:15 EUR: EZB-Zinsentscheidung (14.45 Pk)
15:00 USA: Großhandel, Lagerbestände und Umsatz 1/26
15:00 USA: Neubauverkäufe 1/26
SONSTIGE TERMINE
09:30 LUX: Schlussanträge am EuGH zu Streit um unerlaubte Sportwetten
--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 20. MÄRZ
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Fuchs, Jahreszahlen
07:30 DEU: Bechtle, Jahreszahlen (detailliert)
DEU: Deutsche Real Estate, Jahreszahlen
DEU: Ludwig Beck am Rathauseck, Jahreszahlen
DEU: Max Automation, Jahreszahlen
DEU: Quirin Privatbank, Jahreszahlen
DEU: Tradegate AG, Jahreszahlen
DEU: Westag, Jahreszahlen
DEU: ZF Friedrichshafen, Jahreszahlen
USA: Carnival, Q1-Zahlen
USA: Warner Bros Discovery, außerordentliche Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: Erzeugerpreise 2/26
08:00 GBR: Nettoverschuldung Staatssektor
08:45 FRA: Löhne Q4/25
10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 1/26
10:00 ITA: Handelsbilanz 1/26
11:00 EUR: Handelsbilanz 1/26
SONSTIGE TERMINE
DEU: Fortsetzung und Pk zum Abschluss der Frühjahrs-Agrarministerkonferenz
--------------------------------------------------------------------------------------- °
