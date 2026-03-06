JEFFERIES stuft MTU Aero Engines AG auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU auf "Buy" mit einem Kursziel von 500 Euro belassen. Der Bestand an GTF-Triebwerken im Lager sei noch eher hoch, was aber zum Teil an Saisoneffekten und einigen Störungen bei Fluggesellschaften liegen könnte, schrieb Chloe Lemarie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gleichwohl sei im Februar eine solide Anzahl an Flugzeigen wieder in den Betrieb gegangen./mis/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 10:26 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 10:26 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,18 % und einem Kurs von 350,6EUR auf Tradegate (06. März 2026, 17:37 Uhr) gehandelt.
