JEFFERIES stuft VERBIO AG auf 'Hold'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Verbio von 21 auf 25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Wenngleich ein besseres Umfeld zu einer Erhöhung des Unternehmensausblicks für 2026 führen könnte, so werde dies doch gemeinhin erwartet. Er bleibe bei den Aktien des Biospritherstellers weiter an der Seitenlinie, schrieb Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/rob/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 10:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 10:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 10:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 10:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Verbio Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,99 % und einem Kurs von 28,76EUR auf Tradegate (06. März 2026, 17:33 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Constantin Hesse
Analysiertes Unternehmen: VERBIO AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 25
Kursziel alt: 21
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Constantin Hesse
Analysiertes Unternehmen: VERBIO AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 25
Kursziel alt: 21
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte