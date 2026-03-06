Netanjahu stellt stärkere Angriffe gegen Israels Gegner in Aussicht

TEL AVIV (dpa-AFX) - Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat eine weitere Intensivierung der Angriffe seines Landes gegen dessen Gegner in Aussicht gestellt. Für das militärische Vorgehen brauche es vor allem drei Dinge: "erstens Entschlossenheit, zweitens Initiative und drittens List", sagte Netanjahu. Davon habe Israel "reichlich", und der Feind habe dies bereits festgestellt.

Dieser werde diese Fähigkeiten "noch viel stärker" zu spüren bekommen, sagte der Regierungschef weiter. Israel sei zudem auf dem Weg, alle seine Missionen zu vollenden. Weitere Details zu möglichen nächsten Schritten nannte Netanjahu allerdings nicht. Er äußerte sich bei einem Besuch der Wüstenstadt Beerscheva. Israels Angriffe richten sich gegen Ziele im Iran und dem Libanon./rme/DP/men



