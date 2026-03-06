    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsScout24 AktievorwärtsNachrichten zu Scout24

    Börsen im Rückwärtsgang: DAX & Wall Street rutschen ab – Techwerte unter Druck

    Rote Vorzeichen prägen heute die Börsen: Von DAX bis Dow Jones geraten Standard- wie Technologiewerte dies- und jenseits des Atlantiks spürbar unter Druck.

    Foto: Sven Hoppe - dpa

    Entwicklung der Indizes

    Die wichtigsten Aktienindizes on beiden Seiten des Atlantiks notieren heute durchweg im Minus. In Deutschland verzeichnen alle großen Auswahlindizes Verluste, wobei Technologiewerte besonders unter Druck stehen. Der DAX gibt aktuell um 0,88 Prozent nach und steht bei 23.628,45 Punkten. Damit liegt der deutsche Leitindex im Mittelfeld der heutigen Kursrückgänge. Der MDAX, der die mittelgroßen Werte umfasst, verliert 0,78 Prozent auf 29.572,86 Punkte und hält sich damit etwas besser als der DAX. Ähnlich zeigt sich der SDAX: Der Index der kleineren Werte notiert 0,79 Prozent tiefer bei 17.202,13 Punkten. Deutlich schwächer präsentiert sich der TecDAX. Der Technologieindex fällt um 1,41 Prozent auf 3.615,92 Punkte und ist damit der größte Verlierer unter den deutschen Indizes. Dies deutet auf eine ausgeprägtere Risikoaversion der Anleger gegenüber wachstums- und technologieorientierten Titeln hin. Auch an der Wall Street dominieren Abschläge. Der Dow Jones Industrial verliert 1,03 Prozent auf 47.450,77 Punkte und liegt damit etwas stärker im Minus als der DAX. Der breiter gefasste S&P 500 gibt um 0,92 Prozent auf 6.766,96 Punkte nach und bewegt sich damit in einer ähnlichen Größenordnung wie der deutsche Leitindex. Insgesamt zeigt sich damit ein weitgehend einheitliches Bild: Sowohl in Europa als auch in den USA tendieren die Märkte schwächer. Während die Standard- und Nebenwerte in Deutschland moderat nachgeben, geraten vor allem Technologiewerte – sichtbar im TecDAX – überdurchschnittlich unter Druck.


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



