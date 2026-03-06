Der Börsen-Tag
Börsen im Rückwärtsgang: DAX & Wall Street rutschen ab – Techwerte unter Druck
Rote Vorzeichen prägen heute die Börsen: Von DAX bis Dow Jones geraten Standard- wie Technologiewerte dies- und jenseits des Atlantiks spürbar unter Druck.
Foto: Sven Hoppe - dpa
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes on beiden Seiten des Atlantiks notieren heute durchweg im Minus. In Deutschland verzeichnen alle großen Auswahlindizes Verluste, wobei Technologiewerte besonders unter Druck stehen. Der DAX gibt aktuell um 0,88 Prozent nach und steht bei 23.628,45 Punkten. Damit liegt der deutsche Leitindex im Mittelfeld der heutigen Kursrückgänge. Der MDAX, der die mittelgroßen Werte umfasst, verliert 0,78 Prozent auf 29.572,86 Punkte und hält sich damit etwas besser als der DAX. Ähnlich zeigt sich der SDAX: Der Index der kleineren Werte notiert 0,79 Prozent tiefer bei 17.202,13 Punkten. Deutlich schwächer präsentiert sich der TecDAX. Der Technologieindex fällt um 1,41 Prozent auf 3.615,92 Punkte und ist damit der größte Verlierer unter den deutschen Indizes. Dies deutet auf eine ausgeprägtere Risikoaversion der Anleger gegenüber wachstums- und technologieorientierten Titeln hin. Auch an der Wall Street dominieren Abschläge. Der Dow Jones Industrial verliert 1,03 Prozent auf 47.450,77 Punkte und liegt damit etwas stärker im Minus als der DAX. Der breiter gefasste S&P 500 gibt um 0,92 Prozent auf 6.766,96 Punkte nach und bewegt sich damit in einer ähnlichen Größenordnung wie der deutsche Leitindex. Insgesamt zeigt sich damit ein weitgehend einheitliches Bild: Sowohl in Europa als auch in den USA tendieren die Märkte schwächer. Während die Standard- und Nebenwerte in Deutschland moderat nachgeben, geraten vor allem Technologiewerte – sichtbar im TecDAX – überdurchschnittlich unter Druck.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte