DZ Bank senkt fairen Wert für Adidas auf 206 Euro - 'Kaufen'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,82 % und einem Kurs von 142,9 auf Tradegate (06. März 2026, 17:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um -10,56 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,44 %.

Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 25,76 Mrd..

adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3600 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 219,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 255,00EUR was eine Bandbreite von +12,20 %/+78,82 % bedeutet.