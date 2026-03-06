    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDuerr AktievorwärtsNachrichten zu Duerr

    ANALYSE-FLASH

    DZ Bank senkt Dürr auf 'Halten' - Fairer Wert 22 Euro

    ANALYSE-FLASH - DZ Bank senkt Dürr auf 'Halten' - Fairer Wert 22 Euro
    Foto: Dürr AG

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat Dürr von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert der Aktien von 27 auf 22 Euro gesenkt. Die geringere Umsatzdynamik bei dem Hersteller von Lackieranlagen und Holzbearbeitungsmaschinen dürfte sich fortsetzen, schrieb Holger Schmidt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Resultate 2025 seien wegen Kostenmaßnahmen und effizienterer Auftragsabwicklung mit höherer Profitabilität und freiem Finanzmittelfluss trotz Umsatzminus besser als erwartet ausgefallen. "Die Umwelttechnik wurde verkauft, die Verschuldung deutlich reduziert und die Optimierung der Verwaltung eingeleitet." Allerdings enttäusche die Prognose für 2026 bei wichtigen Eckdaten. Das angestrebte Umsatzwachstum erscheine zunehmend unrealistisch, da Automotive-Kunden sich zurückhielten und ein Ende der Schwäche im Möbelgeschäft immer noch nicht absehbar sei./mis/rob/jha/

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 15:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 15:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Duerr Aktie

    Die Duerr Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,92 % und einem Kurs von 19,92 auf Tradegate (06. März 2026, 17:36 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Duerr Aktie um -17,86 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,41 %.

    Die Marktkapitalisierung von Duerr bezifferte sich zuletzt auf 1,41 Mrd..

    Duerr zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9700 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 22,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von +10,11 %/+95,20 % bedeutet.


    Rating: Halten
    Analyst: DZ Bank


