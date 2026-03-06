DZ Bank senkt Dürr auf 'Halten' - Fairer Wert 22 Euro





Das würde ich nicht so einfach durchwinken, weil die Probleme bei Dürr zu einem nicht unwesentlichen Teil, jedenfalls meiner Ansicht nach hausgemacht sind. Sicher sind die Rahmenbedingungen für Unternehmen in Deutschland nicht so schnell verbessert worden, wie man das von der neuen Regierung erhofft hatte und sicher gibt es nach wie vor die Probleme mit den hohen Stromkosten (die ja auch nicht nur die besonders energieintensiven Unternehmen betreffen sondern eigentlich alle)- aber Dürr hat mMn auch erhebliche strategische Fehlentscheidungen getroffen, die sich jetzt sehr negativ auswirken. Die eigentliche CashCow, der Bereich "Automotive" schwächelt aktuell sehr deutlich, man muss sich ja nur die insbesondere in diesem Bereich zusammengebrochenen Auftragseingänge anschauen. Das liegt sicher eher an der Weltkonjunktur als am Dürr Management. Die Tatsache, dass man das in der PM zu den Q3 Zahlen nur am Rande erwähnt, lässt mMn aber tief blicken.

Was aber eine Fehlleistung des Managements war und ist, ist der (viel zu teure, deshalb gibt es im laufenden Jahr auch schon sehr kräftige Abschreibungen auf den entsprechenden Firmenwert) Zukauf der BBS Automation, mit der relativ starken Ausrichtung auf Elektromobilität und das kostenträchtige Engagement im Bereich Batterien. Die Vermutung, dass die Elektromobilität ein Renner wird, hat sich schlicht und ergreifend als falsch herausgestellt.

Nun musste man (das wäre jedenfalls meine Unterstellung/Vermutung) den "nicht automobilen" Ausgleich aus dem Umwelttechnikgeschäft verkaufen, um (wie gesagt, meine Unterstellung) die aus dem Ruder laufenden Kosten bei Elektromobilität/Batterien einzufangen und um die mMn verheerenden Abschreibungen auf den Elektromobilitätsbereich durch einen Buchgewinn aus dem Verkauf der Umwelttechnik kaschieren zu können.





Dass dies kein Schicksal ist, dass über jedes Maschinenbauunternehmen gekommen sondern eben hausgemacht ist, kann man auch an den Zahlen von GEA, KSB und Krones sehen, die deutlichst besser abgeschnitten haben als Dürr. Insofern würde ich die Gleichsetzung von Dürr mit deutschem Mittelstand insgesamt nicht nachvollziehen wollen.