Moderna - Aktie bricht ein -7,56 % - 06.03.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Moderna Aktie. Mit einer Performance von -7,56 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Moderna Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -7,21 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 42,68€, mit einem Minus von -7,56 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Moderna ist ein Pionier in der mRNA-Technologie mit einer starken Marktpräsenz durch seinen COVID-19-Impfstoff und einer vielversprechenden Pipeline für zukünftige Therapien.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Moderna in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +91,75 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Moderna Aktie damit um +4,75 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +31,42 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Moderna einen Anstieg von +78,98 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,95 % geändert.

Moderna Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,75 % 1 Monat +31,42 % 3 Monate +91,75 % 1 Jahr +38,16 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Moderna Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Moderna-Aktie. Hauptthemen sind die Kursentwicklung: Abwärtsgap, potenzielle Gap-Schließung, Unterstützung um 50 USD und Diskussionen zu Short-/Long-Positionen im volatilen Umfeld. Auf fundamentaler/technischer Ebene werden kommende Daten zur personalisierten Krebsimpfung (Phase 2b) sowie potenzielle Meilensteine diskutiert, daneben der Arbutus-Patentstreit, der Unsicherheiten reduziert und die Bewertung beeinflussen könnte.

Informationen zur Moderna Aktie

Es gibt 391 Mio. Moderna Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,60 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Moderna

Pfizer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,61 %. Sanofi notiert im Minus, mit -1,33 %. Novavax notiert im Minus, mit -2,36 %. BioNTech verliert -1,25 %

Ob die Moderna Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.